В мире США В МИД РФ обрушились с критикой на Байдена из-за оскорбления Путина Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп из-за слов Байдена о Путине 22 февраля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 + Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за оскорблений Байдена в адрес Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина свидетельствует о бессилии в нынешней политике США к РФ. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Непозволительная риторика Байдена в адрес Путина свидетельствует о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике США к РФ», — говорит Антонов. Также он отметил, что таким поведением власти США продолжают разрушать остатки наследия американско-русских отношений. По его словам, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп о возмутительных высказываниях Байдена. Ранее Байден оскорбил российского лидера, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией. Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина свидетельствует о бессилии в нынешней политике США к РФ. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Непозволительная риторика Байдена в адрес Путина свидетельствует о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике США к РФ», — говорит Антонов. Также он отметил, что таким поведением власти США продолжают разрушать остатки наследия американско-русских отношений. По его словам, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп о возмутительных высказываниях Байдена. Ранее Байден оскорбил российского лидера, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям