В МИД РФ обрушились с критикой на Байдена из-за оскорбления Путина

Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина свидетельствует о бессилии в нынешней политике США к РФ. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Непозволительная риторика Байдена в адрес Путина свидетельствует о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике США к РФ», — говорит Антонов. Также он отметил, что таким поведением власти США продолжают разрушать остатки наследия американско-русских отношений. По его словам, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп о возмутительных высказываниях Байдена.
Ранее Байден оскорбил российского лидера, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.
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