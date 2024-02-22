22 февраля 2024

В МИД РФ обрушились с критикой на Байдена из-за оскорбления Путина

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп из-за слов Байдена о Путине
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за оскорблений Байдена в адрес Путина Фото:

Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина свидетельствует о бессилии в нынешней политике США к РФ. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Непозволительная риторика Байдена в адрес Путина свидетельствует о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике США к РФ», — говорит Антонов. Также он отметил, что таким поведением власти США продолжают разрушать остатки наследия американско-русских отношений. По его словам, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп о возмутительных высказываниях Байдена.

Ранее Байден оскорбил российского лидера, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.

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Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина свидетельствует о бессилии в нынешней политике США к РФ. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Непозволительная риторика Байдена в адрес Путина свидетельствует о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике США к РФ», — говорит Антонов. Также он отметил, что таким поведением власти США продолжают разрушать остатки наследия американско-русских отношений. По его словам, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп о возмутительных высказываниях Байдена. Ранее Байден оскорбил российского лидера, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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