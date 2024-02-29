Путин раскрыл, от кого зависит развитие России. Видео

Путин: планы и развитие страны зависят от участников СВО

29 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

По словам Путина, представленная на послании программа является программой сильной страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин отметил, что все планы и развитие страны зависят от российских солдат, добровольцев и военных, которые находятся на фронте спецоперации. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «У нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности, но я сейчас подчеркну главное — выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что программа, обозначенная им в послании, носит фундаментальный и объективный характер. По словам главы РФ, это является программой сильной и суверенной страны.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что все планы и развитие страны зависят от российских солдат, добровольцев и военных, которые находятся на фронте спецоперации. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «У нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности, но я сейчас подчеркну главное — выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что программа, обозначенная им в послании, носит фундаментальный и объективный характер. По словам главы РФ, это является программой сильной и суверенной страны.