Путин раскрыл, от кого зависит развитие России. Видео

Путин: планы и развитие страны зависят от участников СВО
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
По словам Путина, представленная на послании программа является программой сильной страны Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин отметил, что все планы и развитие страны зависят от российских солдат, добровольцев и военных, которые находятся на фронте спецоперации. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«У нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности, но я сейчас подчеркну главное — выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что программа, обозначенная им в послании, носит фундаментальный и объективный характер. По словам главы РФ, это является программой сильной и суверенной страны.

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что все планы и развитие страны зависят от российских солдат, добровольцев и военных, которые находятся на фронте спецоперации. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «У нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности, но я сейчас подчеркну главное — выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что программа, обозначенная им в послании, носит фундаментальный и объективный характер. По словам главы РФ, это является программой сильной и суверенной страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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