Президент РФ Владимир Путин отметил, что все планы и развитие страны зависят от российских солдат, добровольцев и военных, которые находятся на фронте спецоперации. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.
«У нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности, но я сейчас подчеркну главное — выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что программа, обозначенная им в послании, носит фундаментальный и объективный характер. По словам главы РФ, это является программой сильной и суверенной страны.
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