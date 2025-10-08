Экс-судья Момотов лишился еще одного поста

Экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей. Решение по этому вопросу примет данный орган судейского сообщества. Об этом сообщают источники.
«8 октября Момотов подал в отставку с поста главы Совета судей. Информация о нем пропала из состава президиума на сайте Совета судей», — сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией.
Поводом для такого шага стали серьезные обвинения со стороны Генпрокуратуры. На заседании Останкинского райсуда Москвы представитель ведомства заявил, что Момотов использовал свой статус судьи для прикрытия сети отелей Marton. По версии прокуратуры, этот бизнес, созданный при участии Момотова, использовался для организации проституции, так как в отелях предлагались комнаты почасово и интимные услуги.
