Бывшего владельца «Азбуки вкуса» обвинили в хищении миллионов долларов

14 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Следствие предъявило Кириллу Якубовскому обвинение в хищении 126 миллионов долларов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывшему совладельцу сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому предъявлено обвинение в окончательной редакции. По данным следствия, под его руководством было похищено более 126 миллионов долларов у восьми крупных зарубежных компаний. Об этом стало известно на заседании Мещанского суда Москвы. «Якубовскому предъявлено новое обвинение в окончательной редакции, согласно которому ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — передает слова представителя следствия ТАСС. Адвокаты и их подзащитные начали ознакомление с материалами дела. По данным следствия, под руководством Якубовского было похищено свыше 126 миллионов долларов у восьми компаний. В ходе заседания стало известно, что суд продлил арест Якубовскому еще на месяц. Представитель следствия аргументировала это тем, что обвиняемый неоднократно нарушал запреты и может представлять угрозу потерпевшим и свидетелям. Прокурор поддержал это решение, указав на возможность бизнесменом скрыться или уничтожить доказательства. Кирилла Якубовского, обвиняемого в крупном мошенничестве, 19 февраля поместили в СИЗО. Решением московского Мещанского районного суда мера пресечения Якубовского была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Он будет оставаться в СИЗО до 15 марта 2024 года. В апреле 2023 года совладельца сети кофеен арестовали по делу о крупном мошенничестве, а после отправили под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему совладельцу сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому предъявлено обвинение в окончательной редакции. По данным следствия, под его руководством было похищено более 126 миллионов долларов у восьми крупных зарубежных компаний. Об этом стало известно на заседании Мещанского суда Москвы. «Якубовскому предъявлено новое обвинение в окончательной редакции, согласно которому ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — передает слова представителя следствия ТАСС. Адвокаты и их подзащитные начали ознакомление с материалами дела. По данным следствия, под руководством Якубовского было похищено свыше 126 миллионов долларов у восьми компаний. В ходе заседания стало известно, что суд продлил арест Якубовскому еще на месяц. Представитель следствия аргументировала это тем, что обвиняемый неоднократно нарушал запреты и может представлять угрозу потерпевшим и свидетелям. Прокурор поддержал это решение, указав на возможность бизнесменом скрыться или уничтожить доказательства. Кирилла Якубовского, обвиняемого в крупном мошенничестве, 19 февраля поместили в СИЗО. Решением московского Мещанского районного суда мера пресечения Якубовского была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Он будет оставаться в СИЗО до 15 марта 2024 года. В апреле 2023 года совладельца сети кофеен арестовали по делу о крупном мошенничестве, а после отправили под домашний арест.