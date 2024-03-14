Бывшего владельца «Азбуки вкуса» обвинили в хищении миллионов долларов

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд, мусин марат
Следствие предъявило Кириллу Якубовскому обвинение в хищении 126 миллионов долларов Фото:

Бывшему совладельцу сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому предъявлено обвинение в окончательной редакции. По данным следствия, под его руководством было похищено более 126 миллионов долларов у восьми крупных зарубежных компаний. Об этом стало известно на заседании Мещанского суда Москвы.

«Якубовскому предъявлено новое обвинение в окончательной редакции, согласно которому ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — передает слова представителя следствия ТАСС. Адвокаты и их подзащитные начали ознакомление с материалами дела. По данным следствия, под руководством Якубовского было похищено свыше 126 миллионов долларов у восьми компаний.

В ходе заседания стало известно, что суд продлил арест Якубовскому еще на месяц. Представитель следствия аргументировала это тем, что обвиняемый неоднократно нарушал запреты и может представлять угрозу потерпевшим и свидетелям. Прокурор поддержал это решение, указав на возможность бизнесменом скрыться или уничтожить доказательства.

Кирилла Якубовского, обвиняемого в крупном мошенничестве, 19 февраля поместили в СИЗО. Решением московского Мещанского районного суда мера пресечения Якубовского была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Он будет оставаться в СИЗО до 15 марта 2024 года. В апреле 2023 года совладельца сети кофеен арестовали по делу о крупном мошенничестве, а после отправили под домашний арест.

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Бывшему совладельцу сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому предъявлено обвинение в окончательной редакции. По данным следствия, под его руководством было похищено более 126 миллионов долларов у восьми крупных зарубежных компаний. Об этом стало известно на заседании Мещанского суда Москвы. «Якубовскому предъявлено новое обвинение в окончательной редакции, согласно которому ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — передает слова представителя следствия ТАСС. Адвокаты и их подзащитные начали ознакомление с материалами дела. По данным следствия, под руководством Якубовского было похищено свыше 126 миллионов долларов у восьми компаний. В ходе заседания стало известно, что суд продлил арест Якубовскому еще на месяц. Представитель следствия аргументировала это тем, что обвиняемый неоднократно нарушал запреты и может представлять угрозу потерпевшим и свидетелям. Прокурор поддержал это решение, указав на возможность бизнесменом скрыться или уничтожить доказательства. Кирилла Якубовского, обвиняемого в крупном мошенничестве, 19 февраля поместили в СИЗО. Решением московского Мещанского районного суда мера пресечения Якубовского была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Он будет оставаться в СИЗО до 15 марта 2024 года. В апреле 2023 года совладельца сети кофеен арестовали по делу о крупном мошенничестве, а после отправили под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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