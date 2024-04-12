12 апреля 2024

Австрия подготовила проект о прекращении поставок газа из РФ

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Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газификация, газовое оборудование
Австрия готова отказаться от поставок газа из РФ Фото:

В Австрии подготовлен законопроект о прекращении поставок газа из РФ. Об этом заявила министр энергетики страны Леонор Гевесслер. Предлагаемые поправки к законодательству призваны снизить долю российского газа во внутреннем импорте с 90 процентов в 2023 году до нуля к 2027 году.

Помимо одобрения Австрийской народной партии (ÖVP) министру энергетики для принятия соответствующего пакета законов также необходимо большинство в две трети голосов в Национальном совете, поскольку энергетические вопросы в Австрии являются территориальными. Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

Ранее о том, что готова поставлять клиентам в своей стране 100% газа и полностью отказаться от российского, заявила нефтегазовая компания Австрии OMV. Глава организации Альфред Штерн отмечал, что Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину.

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В Австрии подготовлен законопроект о прекращении поставок газа из РФ. Об этом заявила министр энергетики страны Леонор Гевесслер. Предлагаемые поправки к законодательству призваны снизить долю российского газа во внутреннем импорте с 90 процентов в 2023 году до нуля к 2027 году. Помимо одобрения Австрийской народной партии (ÖVP) министру энергетики для принятия соответствующего пакета законов также необходимо большинство в две трети голосов в Национальном совете, поскольку энергетические вопросы в Австрии являются территориальными. Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung. Ранее о том, что готова поставлять клиентам в своей стране 100% газа и полностью отказаться от российского, заявила нефтегазовая компания Австрии OMV. Глава организации Альфред Штерн отмечал, что Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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