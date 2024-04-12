Австрия подготовила проект о прекращении поставок газа из РФ

13 апреля 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Австрия готова отказаться от поставок газа из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Австрии подготовлен законопроект о прекращении поставок газа из РФ. Об этом заявила министр энергетики страны Леонор Гевесслер. Предлагаемые поправки к законодательству призваны снизить долю российского газа во внутреннем импорте с 90 процентов в 2023 году до нуля к 2027 году. Помимо одобрения Австрийской народной партии (ÖVP) министру энергетики для принятия соответствующего пакета законов также необходимо большинство в две трети голосов в Национальном совете, поскольку энергетические вопросы в Австрии являются территориальными. Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung. Ранее о том, что готова поставлять клиентам в своей стране 100% газа и полностью отказаться от российского, заявила нефтегазовая компания Австрии OMV. Глава организации Альфред Штерн отмечал, что Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Австрии подготовлен законопроект о прекращении поставок газа из РФ. Об этом заявила министр энергетики страны Леонор Гевесслер. Предлагаемые поправки к законодательству призваны снизить долю российского газа во внутреннем импорте с 90 процентов в 2023 году до нуля к 2027 году. Помимо одобрения Австрийской народной партии (ÖVP) министру энергетики для принятия соответствующего пакета законов также необходимо большинство в две трети голосов в Национальном совете, поскольку энергетические вопросы в Австрии являются территориальными. Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung. Ранее о том, что готова поставлять клиентам в своей стране 100% газа и полностью отказаться от российского, заявила нефтегазовая компания Австрии OMV. Глава организации Альфред Штерн отмечал, что Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину.