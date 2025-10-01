01 октября 2025

В Москве заявили о планах начать выборы нового главы ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Как заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя, санкции ООН против России невозможны
Как заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя, санкции ООН против России невозможны Фото:

Россия намерена инициировать процесс выбора нового генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — заявил Небензя. Его цитирует РИА Новости. Однако он подчеркнул, что запуск процедуры не означает немедленного формирования официального письма с приглашением выдвигать кандидатуры. Например, в прошлый раз это произошло в середине декабря.

Дипломат также сообщил о рабочей встрече с новым постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. По словам Небензи, первая беседа прошла конструктивно, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки. Российский представитель добавил, что пока рано делать выводы о стиле работы американского коллеги, однако отметил позитивное впечатление от разговора.

Кроме того, Василий Небензя прокомментировал возможность введения санкций Совета Безопасности ООН против России. Он заявил, что такой сценарий невозможен и не рассматривается как реальная перспектива.

Ранее Россия уже заявляла, что не поддержит кандидатуру на пост генсека ООН, если претендент будет гражданином одной из западных стран, и подчеркивала важность соблюдения принципов Устава организации. Вопрос смены руководителя ООН обсуждается на фоне критики действующего генсека Антониу Гутерриша со стороны Москвы за недостаточную беспристрастность, а также в связи с подготовкой к завершению его полномочий в 2026 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия намерена инициировать процесс выбора нового генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. «Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — заявил Небензя. Его цитирует РИА Новости. Однако он подчеркнул, что запуск процедуры не означает немедленного формирования официального письма с приглашением выдвигать кандидатуры. Например, в прошлый раз это произошло в середине декабря. Дипломат также сообщил о рабочей встрече с новым постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. По словам Небензи, первая беседа прошла конструктивно, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки. Российский представитель добавил, что пока рано делать выводы о стиле работы американского коллеги, однако отметил позитивное впечатление от разговора. Кроме того, Василий Небензя прокомментировал возможность введения санкций Совета Безопасности ООН против России. Он заявил, что такой сценарий невозможен и не рассматривается как реальная перспектива. Ранее Россия уже заявляла, что не поддержит кандидатуру на пост генсека ООН, если претендент будет гражданином одной из западных стран, и подчеркивала важность соблюдения принципов Устава организации. Вопрос смены руководителя ООН обсуждается на фоне критики действующего генсека Антониу Гутерриша со стороны Москвы за недостаточную беспристрастность, а также в связи с подготовкой к завершению его полномочий в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...