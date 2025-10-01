01 октября 2025

Владимира Зеленского внесли в «Миротворец»* за поддержку России

Полного тезку и одногодку президента Украины Владимира Зеленского включили в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским). Об этом свидетельствуют данные самого сайта от 1 октября. Там отмечается, что тезка Зеленского выступает за поддержку России. 

«Владимира Зеленского внесли в базу „Миротворца“*. <...> Речь идет о полном тезке и одногодке президента Украины», — передает Постньюс. Мужчину обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины и поддержку России.

Причем в последние несколько дней в реестр «Миротворца» были добавлены сразу три человека с именем Владимир Зеленский. Все они были записаны как лица, которые якобы причастны к действиям против территориальной целостности Украины.

«Миротворец» был основан в августе 2014 года. По заявлениям создателей, сайт выполняет функции интернет-площадки Центра по исследованию преступлений, совершенных против основ национальной безопасности Украины. На страницах ресурса публикуются персональные данные лиц, выступающих якобы против территориальной целостности Украины. 

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

