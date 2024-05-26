В Госдуме объяснили высказывание премьера Грузии о возвращении Абхазии и Южной Осетии к 2030 году

Депутат Затулин: планы Грузии вернуть Абхазию являются оправданием перед Западом
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Грузинские власти хотят оправдаться перед Западом, заявил Константин Затулин.
Грузинские власти хотят оправдаться перед Западом, заявил Константин Затулин. Фото:

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны к 2030 году связано с попыткой оправдаться перед Западом. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

«Заявление Ираклия Кобахидзе о том, что страна намерена вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, связано с желанием оправдаться перед Западом», — передает слова Затулина «Газета.ру». Он добавил, что заявление премьер-министра Грузии связано с обострением внутриполитической борьбы в стране из-за принятия закона об иноагентах, который вызвал протесты.

По мнению Затулина, Кобахидзе хотел бы «лишний раз заявить о себе как о политике, который ни в чем не уступит оппозиции в претензиях на вступление в Европейский союз или возвращении Абхазии и Южной Осетии». Эти две страны уже развиваются как самостоятельные государства под защитой России и неясно, каким образом Грузия может вернуть их до 2030 года, заключил Затулин. 

Грузия стремится вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию, а также планирует присоединиться к Евросоюзу к 2030 году. Эти планы вызывают новые волнения в давнем и сложном конфликте между этими регионами. URA.RU в своем материале рассказывало о длительной борьбе этих регионов за независимость.

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Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны к 2030 году связано с попыткой оправдаться перед Западом. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин .  «Заявление Ираклия Кобахидзе о том, что страна намерена вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, связано с желанием оправдаться перед Западом», — передает слова Затулина «Газета.ру». Он добавил, что заявление премьер-министра Грузии связано с обострением внутриполитической борьбы в стране из-за принятия закона об иноагентах, который вызвал протесты. По мнению Затулина, Кобахидзе хотел бы «лишний раз заявить о себе как о политике, который ни в чем не уступит оппозиции в претензиях на вступление в Европейский союз или возвращении Абхазии и Южной Осетии». Эти две страны уже развиваются как самостоятельные государства под защитой России и неясно, каким образом Грузия может вернуть их до 2030 года, заключил Затулин.  Грузия стремится вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию, а также планирует присоединиться к Евросоюзу к 2030 году. Эти планы вызывают новые волнения в давнем и сложном конфликте между этими регионами. URA.RU в своем материале рассказывало о длительной борьбе этих регионов за независимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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