30 мая 2024

«РВ»: военный ВСУ три дня лежал среди тел сослуживцев и был спасен бойцами ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, боевики, военные, солдаты, оружие, вооружение, ноги, подготовка, ак, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, строй, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74, боевой порядок
ВС РФ спасли украинского военного в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий Кирилл Проценко, мобилизованный из Запорожья, провел три дня среди погибших сослуживцев до того, как его спасли и взяли в плен российские бойцы в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — говорится в сообщении канала. Согласно сообщению, Проценко был найден и пленился бойцами группировки войск «Север» ВС России после трехдневного нахождения среди погибших. Дополнительные подробности о его состоянии и обстоятельствах пленения не уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский военнослужащий Кирилл Проценко, мобилизованный из Запорожья, провел три дня среди погибших сослуживцев до того, как его спасли и взяли в плен российские бойцы в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — говорится в сообщении канала. Согласно сообщению, Проценко был найден и пленился бойцами группировки войск «Север» ВС России после трехдневного нахождения среди погибших. Дополнительные подробности о его состоянии и обстоятельствах пленения не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...