«РВ»: военный ВСУ три дня лежал среди тел сослуживцев и был спасен бойцами ВС РФ

31 мая 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ спасли украинского военного в Харьковской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военнослужащий Кирилл Проценко, мобилизованный из Запорожья, провел три дня среди погибших сослуживцев до того, как его спасли и взяли в плен российские бойцы в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — говорится в сообщении канала. Согласно сообщению, Проценко был найден и пленился бойцами группировки войск «Север» ВС России после трехдневного нахождения среди погибших. Дополнительные подробности о его состоянии и обстоятельствах пленения не уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский военнослужащий Кирилл Проценко, мобилизованный из Запорожья, провел три дня среди погибших сослуживцев до того, как его спасли и взяли в плен российские бойцы в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — говорится в сообщении канала. Согласно сообщению, Проценко был найден и пленился бойцами группировки войск «Север» ВС России после трехдневного нахождения среди погибших. Дополнительные подробности о его состоянии и обстоятельствах пленения не уточняются.