Украинский военнослужащий Кирилл Проценко, мобилизованный из Запорожья, провел три дня среди погибших сослуживцев до того, как его спасли и взяли в плен российские бойцы в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — говорится в сообщении канала. Согласно сообщению, Проценко был найден и пленился бойцами группировки войск «Север» ВС России после трехдневного нахождения среди погибших. Дополнительные подробности о его состоянии и обстоятельствах пленения не уточняются.
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Украинский военнослужащий Кирилл Проценко, мобилизованный из Запорожья, провел три дня среди погибших сослуживцев до того, как его спасли и взяли в плен российские бойцы в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — говорится в сообщении канала. Согласно сообщению, Проценко был найден и пленился бойцами группировки войск «Север» ВС России после трехдневного нахождения среди погибших. Дополнительные подробности о его состоянии и обстоятельствах пленения не уточняются.