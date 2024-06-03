Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о сладкой и крупной черешне, которая выросла в Запорожской области. Этой весной оттуда впервые начали отправлять партии свежего качественного урожая в регионы России, сообщила в своем telegram-канале Гехт, возглавляющая теперь правительство Запорожья.
«Уже в мае-июне начинает давать свой урожай местная черешня. Сочная, сладкая, очень крупная — признаюсь, в России ягоду такого качества я встречала нечасто… Этой весной Запорожская область начала отправлять первые партии свежего урожая черешни в регионы России», — написала Гехт 3 июня в своем telegram-канале.
Благодаря работе селекционеров СССР мелитопольская черешня раньше была настоящим брендом. Страна знала более 40 сортов этой ягоды, но потом почти все предали забвению. Сейчас аграрии Запорожской области постепенно возвращаются к лучшим практикам и выращивают ягоды, фрукты, овощи.
«Более 37 предприятий области занимаются производством плодово-ягодной продукции: яблок, груш, слив, персиков, абрикосов. Ожидаем, что в нынешнем году удастся собрать на треть больше урожая черешни, чем в прошлом сезоне» — добавила Гехт. И выразила уверенность, что потребители страны оценят продукцию и о ней снова заговорят с восторгом.
Гехт работала в челябинском правительстве с июля 2019 года. На работу она перешла из Совета Федерации по приглашению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования и Главного управления по труду и занятости.
В апреле 2024 года Гехт взяла неоплачиваемый отпуск и фактически уехала на работу в новый регион России. До 8 мая она работала в должности исполняющего обязанности председателя правительства Запорожья. Позднее была назначена на пост председателя, сменив ушедшего в отставку Антона Кольцова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.