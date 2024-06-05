При обстреле ВСУ запорожского села погиб ребенок, 11 человек ранены

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, обстрел, белгород, соколок снаряда
ВСУ ударили по мирным жителям запорожского села (фото из архива) Фото:
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При обстреле ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области погиб ребенок. Одиннадцать человек получили тяжелые ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате вчерашнего артиллерийского обстрела… тяжелые ранения получили 11 человек. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницы. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Балицкий.

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При обстреле ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области погиб ребенок. Одиннадцать человек получили тяжелые ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «В результате вчерашнего артиллерийского обстрела… тяжелые ранения получили 11 человек. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницы. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Балицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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