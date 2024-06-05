При обстреле ВСУ запорожского села погиб ребенок, 11 человек ранены

ВСУ ударили по мирным жителям запорожского села (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обстреле ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области погиб ребенок. Одиннадцать человек получили тяжелые ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В результате вчерашнего артиллерийского обстрела… тяжелые ранения получили 11 человек. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Пострадавшие доставлены в больницы. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Балицкий.
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