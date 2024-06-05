При обстреле ВСУ запорожского села погиб ребенок, 11 человек ранены

05 июня 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по мирным жителям запорожского села (фото из архива) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области погиб ребенок. Одиннадцать человек получили тяжелые ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «В результате вчерашнего артиллерийского обстрела… тяжелые ранения получили 11 человек. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницы. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Балицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обстреле ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области погиб ребенок. Одиннадцать человек получили тяжелые ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «В результате вчерашнего артиллерийского обстрела… тяжелые ранения получили 11 человек. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницы. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Балицкий.