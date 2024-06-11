11 июня 2024

Американский препарат «Хумалог» больше не будут поставлять в Россию

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Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки в Россию инсулина «Хумалог». Такое решение принял американский производитель Eli Lilly.

«Инсулин „Хумалог“ фирмы Eli Lilly уходит из России. Сейчас распродаются остатки препаратов, а новых поставок не ожидается», — пишет «Коммерсант».

Российский производитель инсулинов «Герофарм» подчеркнул, что иностранная компания «планомерно снижала объемы препаратов в нашу страну». Там отметили, что Уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах. Доля этой компании на нашем рынке была невелика.

В начале 2024 года фармацевтическая компания «Герофарм» подала документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия. Это уникальный препарат для диабетиков, аналогов которому на сегодняшний день нет, пишет RT.

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Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки в Россию инсулина «Хумалог». Такое решение принял американский производитель Eli Lilly. «Инсулин „Хумалог“ фирмы Eli Lilly уходит из России. Сейчас распродаются остатки препаратов, а новых поставок не ожидается», — пишет «Коммерсант». Российский производитель инсулинов «Герофарм» подчеркнул, что иностранная компания «планомерно снижала объемы препаратов в нашу страну». Там отметили, что Уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах. Доля этой компании на нашем рынке была невелика. В начале 2024 года фармацевтическая компания «Герофарм» подала документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия. Это уникальный препарат для диабетиков, аналогов которому на сегодняшний день нет, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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