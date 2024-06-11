Американский препарат «Хумалог» больше не будут поставлять в Россию

12 июня 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

В пациентском сообществе обеспокоены уходом импортного препарата с рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки в Россию инсулина «Хумалог». Такое решение принял американский производитель Eli Lilly. «Инсулин „Хумалог“ фирмы Eli Lilly уходит из России. Сейчас распродаются остатки препаратов, а новых поставок не ожидается», — пишет « Коммерсант ». Российский производитель инсулинов «Герофарм» подчеркнул, что иностранная компания «планомерно снижала объемы препаратов в нашу страну». Там отметили, что Уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах. Доля этой компании на нашем рынке была невелика. В начале 2024 года фармацевтическая компания «Герофарм» подала документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия. Это уникальный препарат для диабетиков, аналогов которому на сегодняшний день нет, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки в Россию инсулина «Хумалог». Такое решение принял американский производитель Eli Lilly. «Инсулин „Хумалог“ фирмы Eli Lilly уходит из России. Сейчас распродаются остатки препаратов, а новых поставок не ожидается», — пишет «Коммерсант». Российский производитель инсулинов «Герофарм» подчеркнул, что иностранная компания «планомерно снижала объемы препаратов в нашу страну». Там отметили, что Уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах. Доля этой компании на нашем рынке была невелика. В начале 2024 года фармацевтическая компания «Герофарм» подала документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия. Это уникальный препарат для диабетиков, аналогов которому на сегодняшний день нет, пишет RT.