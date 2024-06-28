Barrons: Киев обсуждает с ЕС создание бесполетной зоны на западе Украины

Киев ведет обсуждения с союзниками из Евросоюза об открытии бесполетной зоны на западе Украины. Об этом сообщили чиновники страны.
«Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии», — передает агентство Barrons слова чиновников. Также анонимный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности отметил, что в этих двух странах будут использоваться такие системы ПВО, как Patriot. Однако, по его словам, это сложное решение.
Ранее Израиль и США начали обсуждать поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, пишет Financial Times. Планируется поставить ВСУ порядка восьми систем, однако не все из них могут поставлены Киеву, передает 360.ru.
В свою очередь, эксперт Российской академии наук Владимир Батюк сообщил, что США е собираются вести боевые действия на стороне Украины. Страна может только взят на себя обязательство обсудить с Киевом какую-то чрезвычайную ситуацию, возникшую в стране, передает Pravda.Ru.
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