Barrons: Киев обсуждает с ЕС создание бесполетной зоны на западе Украины

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Решение Украины по открытию бесполетной зоны на западе страны при помощи ЕС является сложным, пишет Barrons
Решение Украины по открытию бесполетной зоны на западе страны при помощи ЕС является сложным, пишет Barrons Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев ведет обсуждения с союзниками из Евросоюза об открытии бесполетной зоны на западе Украины. Об этом сообщили чиновники страны. 

«Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии», — передает агентство Barrons слова чиновников. Также анонимный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности отметил, что в этих двух странах будут использоваться такие системы ПВО, как Patriot. Однако, по его словам, это сложное решение. 

Ранее Израиль и США начали обсуждать поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, пишет Financial Times. Планируется поставить ВСУ порядка восьми систем, однако не все из них могут поставлены Киеву, передает 360.ru

В свою очередь, эксперт Российской академии наук Владимир Батюк сообщил, что США е собираются вести боевые действия на стороне Украины. Страна может только взят на себя обязательство обсудить с Киевом какую-то чрезвычайную ситуацию, возникшую в стране, передает Pravda.Ru. 

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Киев ведет обсуждения с союзниками из Евросоюза об открытии бесполетной зоны на западе Украины. Об этом сообщили чиновники страны.  «Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии», — передает агентство Barrons слова чиновников. Также анонимный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности отметил, что в этих двух странах будут использоваться такие системы ПВО, как Patriot. Однако, по его словам, это сложное решение.  Ранее Израиль и США начали обсуждать поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, пишет Financial Times. Планируется поставить ВСУ порядка восьми систем, однако не все из них могут поставлены Киеву, передает 360.ru.  В свою очередь, эксперт Российской академии наук Владимир Батюк сообщил, что США е собираются вести боевые действия на стороне Украины. Страна может только взят на себя обязательство обсудить с Киевом какую-то чрезвычайную ситуацию, возникшую в стране, передает Pravda.Ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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