В Австралии раскрыли имена подозреваемых в шпионаже в пользу РФ супругов

BT: обвиняемых в шпионаже на Россию в Австралии зовут Кира и Игорь Королевы
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Следствие подозревает задержанных супругов в передаче информации о Вооруженных силах Австралии Фото:

Суд австралийского города Брисбен раскрыл имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России супругов. Подозреваемых зовут Кира и Игорь Королевы, пишет местная газета Brisbane Times.

«Кира Королева в суд не явилась, но адвокат Дилан Керр, представляющий комиссара федеральной полиции Австралии, подал срочное заявление о неразглашении пяти имен, имеющих отношение к делу, в интересах национальной безопасности. Ожидается, что сегодня позднее будет рассмотрено дело мужа Королевой Игоря, в суде потребуется переводчик», — сообщил корреспондент австрийского издания из зала суда.

Австралийский прокурор Рэйчел Тейлор потребовала отложить рассмотрение дела, назвав обвинение серьезным. Мировой судья Росс Мак удовлетворил запрет на разглашение имен, причастных к делу, и отложил рассмотрение дела до 20 сентября. 11 июля у подозреваемых прошел обыск.

Утром 12 июля вещательная корпорация ABC сообщила о задержании супружеской пары по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Имена подозреваемых тогда не раскрывались, однако было известно, что они являются гражданами Австралии. Следствие настаивает, что супруги родились в России.

По версии следователей, работающая в Вооруженных силах Австралии женщина планировала передать российским спецслужбам данные, касающиеся австралийской армии. При этом ее 62-летний супруг предположительно выступал в роли ассистента для организации канала по пересылке данных. Однако, как писало ABC, у местной полиции нет улик, доказывающих, что супруги действительно передавали информацию российским властям.

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Суд австралийского города Брисбен раскрыл имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России супругов. Подозреваемых зовут Кира и Игорь Королевы, пишет местная газета Brisbane Times. «Кира Королева в суд не явилась, но адвокат Дилан Керр, представляющий комиссара федеральной полиции Австралии, подал срочное заявление о неразглашении пяти имен, имеющих отношение к делу, в интересах национальной безопасности. Ожидается, что сегодня позднее будет рассмотрено дело мужа Королевой Игоря, в суде потребуется переводчик», — сообщил корреспондент австрийского издания из зала суда. Австралийский прокурор Рэйчел Тейлор потребовала отложить рассмотрение дела, назвав обвинение серьезным. Мировой судья Росс Мак удовлетворил запрет на разглашение имен, причастных к делу, и отложил рассмотрение дела до 20 сентября. 11 июля у подозреваемых прошел обыск. Утром 12 июля вещательная корпорация ABC сообщила о задержании супружеской пары по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Имена подозреваемых тогда не раскрывались, однако было известно, что они являются гражданами Австралии. Следствие настаивает, что супруги родились в России. По версии следователей, работающая в Вооруженных силах Австралии женщина планировала передать российским спецслужбам данные, касающиеся австралийской армии. При этом ее 62-летний супруг предположительно выступал в роли ассистента для организации канала по пересылке данных. Однако, как писало ABC, у местной полиции нет улик, доказывающих, что супруги действительно передавали информацию российским властям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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