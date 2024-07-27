Глава DNS предупредил Бакальчук, что она может потерять Wildberries

Дмитрий Алексеев: Бакальчук рискует «подарить» 35% своей компании Russ

27 июля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рискует потерять контроль над своей компанией, заявил глава DNS Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что партнерство Wildberries и Russ является неравнозначным. По его мнению, 35% компании, которые принадлежат объединению Russ, основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук может вовсе подарить и в результате слияния потерять весь контроль над компанией. Новость по теме Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries «Если все это произойдет, точнее, допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в долларах!) бизнеса за семь миллионов рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB», — заключил Алексеев. По его словам, 35% компании Wildberries, а именно весь «головной офис», будет принадлежать ООО «РВБ», которая внесла в компанию около семи миллионов рублей, в то время, как маркетплейс оценивается в 10 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что в ходе развода с Владиславом Бакальчуком, который являлся сооснователем компании, Татьяна приняла решение о создании нового департамента безопасности внутри компании и взяла его руководство на себя. Кроме того, один из членов международной коллегии адвокатов Алексей Станкевич заявил, что муж Бакальчук не сможет получить половину Wildberries, если ФАС одобрит сделку по слиянию двух компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что партнерство Wildberries и Russ является неравнозначным. По его мнению, 35% компании, которые принадлежат объединению Russ, основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук может вовсе подарить и в результате слияния потерять весь контроль над компанией. «Если все это произойдет, точнее, допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в долларах!) бизнеса за семь миллионов рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB», — заключил Алексеев. По его словам, 35% компании Wildberries, а именно весь «головной офис», будет принадлежать ООО «РВБ», которая внесла в компанию около семи миллионов рублей, в то время, как маркетплейс оценивается в 10 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что в ходе развода с Владиславом Бакальчуком, который являлся сооснователем компании, Татьяна приняла решение о создании нового департамента безопасности внутри компании и взяла его руководство на себя. Кроме того, один из членов международной коллегии адвокатов Алексей Станкевич заявил, что муж Бакальчук не сможет получить половину Wildberries, если ФАС одобрит сделку по слиянию двух компаний.