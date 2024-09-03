Ученые назвали легкий и быстрый способ определить депрессию

Ученые ВШЭ: депрессию можно определить по учащенному пульсу

03 сентября 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Депрессию можно определить по учащенному пульсу, считают ученые ВШЭ и РАН Фото: Илья Московец © URA.RU Российские ученые предположили, что депрессию у человека можно определить по более учащенному пульсу. В исследовании участвовали представители университета «Высшей школы экономики» (ВШЭ) и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. «Анализ данных показал, что чем выше уровень тревоги или депрессии у человека, тем более значительные изменения наблюдаются в частоте сердечных сокращений, особенно при выполнении сложных задач», — уточнили представители НИУ ВШЭ в разговоре с ТАСС. Всего в исследовании принимали участие 90 испытуемых в возрасте от 18 до 45 лет. Эксперимент заключался в том, чтобы давать людям задачи, постепенно увеличивая их сложность. Ученые обнаружили закономерность, что у людей с потенциальными ментальными расстройствами начинает заметно учащаться пульс в переломный момент сложности — когда задачу еще можно решить. Именно в этот момент ученые могли отследить при помощи датчиков заметную разницу в изменениях сердечных ритмов. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Frontiers in Psychiatry. Они уверены, что если их результаты подтвердятся окончательно, то появится возможность определять депрессию на ее ранних стадиях при помощи пульсометра или умных часов. Зачастую люди могут спутать депрессию с другими заболеваниями или даже обычной ленью. В связи с этим психолог Евгения Александрова посоветовала обращать внимание на такие симптомы как потеря аппетита и нехватку энергии в целом. Кроме того, депрессия имеет долгосрочный эффект и классифицируется как серьезное медицинское расстройство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские ученые предположили, что депрессию у человека можно определить по более учащенному пульсу. В исследовании участвовали представители университета «Высшей школы экономики» (ВШЭ) и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. «Анализ данных показал, что чем выше уровень тревоги или депрессии у человека, тем более значительные изменения наблюдаются в частоте сердечных сокращений, особенно при выполнении сложных задач», — уточнили представители НИУ ВШЭ в разговоре с ТАСС. Всего в исследовании принимали участие 90 испытуемых в возрасте от 18 до 45 лет. Эксперимент заключался в том, чтобы давать людям задачи, постепенно увеличивая их сложность. Ученые обнаружили закономерность, что у людей с потенциальными ментальными расстройствами начинает заметно учащаться пульс в переломный момент сложности — когда задачу еще можно решить. Именно в этот момент ученые могли отследить при помощи датчиков заметную разницу в изменениях сердечных ритмов. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Frontiers in Psychiatry. Они уверены, что если их результаты подтвердятся окончательно, то появится возможность определять депрессию на ее ранних стадиях при помощи пульсометра или умных часов. Зачастую люди могут спутать депрессию с другими заболеваниями или даже обычной ленью. В связи с этим психолог Евгения Александрова посоветовала обращать внимание на такие симптомы как потеря аппетита и нехватку энергии в целом. Кроме того, депрессия имеет долгосрочный эффект и классифицируется как серьезное медицинское расстройство.