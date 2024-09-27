Комбат Як: морпехи хитростью захватили огневую позицию ВСУ под Курском

Российские морпехи хитростью захватили позицию ВСУ в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений, чтобы их истощить. Об этом рассказал командир с позывным Як.
«Различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон. Они на это повелись», — передает слова Яка РИА «Новости». Он добавил, что его бойцы быстро заняли часть лесополосы, но столкнулись с пулеметным гнездом ВСУ, из-за чего продвижение остановилось.
Як отметил, что натовское оружие дало сбой на второй день столкновений. Затем бойцы начали транслировать обращение одного из пленных украинских солдат с призывом сдаться. На следующий день часть украинских военных попыталась покинуть лесополосу, что позволило российским морпехам продвинуться и очистить остатки посадки.
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