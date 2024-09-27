Белоусов лично встретился с военкорами, которые работают в зоне СВО

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Заседание Правительства РФ. , белоусов андрей
Белоусов обсудил с журналистами проблемы на различных участках фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. Об этом сообщило РИА Новости.

«Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — передают РИА Новости. На встрече с Белоусовым присутствовал корреспондент издания.

Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью российских военнослужащих Сергея Грицая под позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского (позывной — «Гудвин»). Как предполагают военкоры, бойцов могли намеренно отправить на штурм, поскольку те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. К расследованию дела подключился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. Об этом сообщило РИА Новости. «Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — передают РИА Новости. На встрече с Белоусовым присутствовал корреспондент издания. Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью российских военнослужащих Сергея Грицая под позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского (позывной — «Гудвин»). Как предполагают военкоры, бойцов могли намеренно отправить на штурм, поскольку те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. К расследованию дела подключился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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