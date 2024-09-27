Белоусов лично встретился с военкорами, которые работают в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. Об этом сообщило РИА Новости.
«Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — передают РИА Новости. На встрече с Белоусовым присутствовал корреспондент издания.
Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью российских военнослужащих Сергея Грицая под позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского (позывной — «Гудвин»). Как предполагают военкоры, бойцов могли намеренно отправить на штурм, поскольку те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. К расследованию дела подключился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
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