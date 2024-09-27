Белоусов лично встретился с военкорами, которые работают в зоне СВО

27 сентября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Белоусов обсудил с журналистами проблемы на различных участках фронта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. Об этом сообщило РИА Новости. «Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — передают РИА Новости. На встрече с Белоусовым присутствовал корреспондент издания. Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью российских военнослужащих Сергея Грицая под позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского (позывной — «Гудвин»). Как предполагают военкоры, бойцов могли намеренно отправить на штурм, поскольку те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. К расследованию дела подключился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. Об этом сообщило РИА Новости. «Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — передают РИА Новости. На встрече с Белоусовым присутствовал корреспондент издания. Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью российских военнослужащих Сергея Грицая под позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского (позывной — «Гудвин»). Как предполагают военкоры, бойцов могли намеренно отправить на штурм, поскольку те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. К расследованию дела подключился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.