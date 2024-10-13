ВС РФ одним дроном подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области. Видео

13 октября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Сброс взрывчатки с дрона помог уничтожить «минный шлагбаум» ВСУ, заявили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области с помощью дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ „минный шлагбаум“ был ликвидирован», — говорится в сообщении. Там добавили, что операторы дронов не только уничтожают технику и живую силу противника, но и занимаются разминированием. Уничтоженный «минный шлагбаум» находился у дороги, ведущей к позициям украинских войск, заключили в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области с помощью дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ „минный шлагбаум“ был ликвидирован», — говорится в сообщении. Там добавили, что операторы дронов не только уничтожают технику и живую силу противника, но и занимаются разминированием. Уничтоженный «минный шлагбаум» находился у дороги, ведущей к позициям украинских войск, заключили в Минобороны.