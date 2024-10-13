Сброс взрывчатки с дрона помог уничтожить «минный шлагбаум» ВСУ, заявили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области с помощью дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ „минный шлагбаум“ был ликвидирован», — говорится в сообщении. Там добавили, что операторы дронов не только уничтожают технику и живую силу противника, но и занимаются разминированием. Уничтоженный «минный шлагбаум» находился у дороги, ведущей к позициям украинских войск, заключили в Минобороны.
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