ВС РФ одним дроном подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Сброс взрывчатки с дрона помог уничтожить «минный шлагбаум» ВСУ, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области с помощью дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ „минный шлагбаум“ был ликвидирован», — говорится в сообщении. Там добавили, что операторы дронов не только уничтожают технику и живую силу противника, но и занимаются разминированием. Уничтоженный «минный шлагбаум» находился у дороги, ведущей к позициям украинских войск, заключили в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ подорвали «минный шлагбаум» в Харьковской области с помощью дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ „минный шлагбаум“ был ликвидирован», — говорится в сообщении. Там добавили, что операторы дронов не только уничтожают технику и живую силу противника, но и занимаются разминированием. Уничтоженный «минный шлагбаум» находился у дороги, ведущей к позициям украинских войск, заключили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...