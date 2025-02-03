В США впали в панику из-за решения Трампа и Маска закрыть USAID

Сенатор Ким: закрытие USAID ведет к ослаблению влияния США в мире
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В США заявили, что действия Трампа ослабляют позиции Америки
В США заявили, что действия Трампа ослабляют позиции Америки Фото:

Закрытие Агентства по международному развитию США (USAID) приведет к потере Соединенными Штатами глобального влияния и лидерских позиций. Такое мнение высказал американский сенатор-демократ Энди Ким.

«Действия [президента США Дональда] Трампа ослабляют глобальное лидерство и влияние Америки. Наша помощь за рубежом помогает бороться с болезнями и голодом, но это также инструмент сдерживания экспансионистских устремлений авторитарных лидеров в Китае, России и Иране», — заявил Ким в комментарии агентству Bloomberg.

По оценкам Bloomberg, закрытие USAID может иметь серьезные геополитические последствия, включая увеличение потока мигрантов в США. Неназванный китайский чиновник в беседе с агентством отметил, что такое решение Вашингтона приведет к потере потенциальных партнеров и нанесет ущерб самим Соединенным Штатам. USAID играет ключевую роль в реализации гуманитарных и экономических программ по всему миру, что способствует укреплению влияния США на международной арене.

SAID представляет собой автономное агентство правительства Соединенных Штатов, созданное с целью предоставления помощи другим nations. Оно начало свою деятельность в 1961 году, объединив функции нескольких существовавших организаций. Хотя USAID формально считается независимым государственным учреждением, оно находится под контролем президента, государственного секретаря США и Совета по национальной безопасности.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сделал несколько резких высказываний в адрес USAID. На своей странице в социальной сети X он назвал эту организацию «преступной» и заявил, что ей настало время прекратиться. Маск также обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия, в том числе касающихся COVID-19. В статье газеты The Washington Post сообщается, что с 3 февраля штаб-квартира агентства в Вашингтоне будет закрыта, а сотрудники будут переведены на удаленный режим работы.

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Закрытие Агентства по международному развитию США (USAID) приведет к потере Соединенными Штатами глобального влияния и лидерских позиций. Такое мнение высказал американский сенатор-демократ Энди Ким. «Действия [президента США Дональда] Трампа ослабляют глобальное лидерство и влияние Америки. Наша помощь за рубежом помогает бороться с болезнями и голодом, но это также инструмент сдерживания экспансионистских устремлений авторитарных лидеров в Китае, России и Иране», — заявил Ким в комментарии агентству Bloomberg. По оценкам Bloomberg, закрытие USAID может иметь серьезные геополитические последствия, включая увеличение потока мигрантов в США. Неназванный китайский чиновник в беседе с агентством отметил, что такое решение Вашингтона приведет к потере потенциальных партнеров и нанесет ущерб самим Соединенным Штатам. USAID играет ключевую роль в реализации гуманитарных и экономических программ по всему миру, что способствует укреплению влияния США на международной арене. SAID представляет собой автономное агентство правительства Соединенных Штатов, созданное с целью предоставления помощи другим nations. Оно начало свою деятельность в 1961 году, объединив функции нескольких существовавших организаций. Хотя USAID формально считается независимым государственным учреждением, оно находится под контролем президента, государственного секретаря США и Совета по национальной безопасности. Ранее американский предприниматель Илон Маск сделал несколько резких высказываний в адрес USAID. На своей странице в социальной сети X он назвал эту организацию «преступной» и заявил, что ей настало время прекратиться. Маск также обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия, в том числе касающихся COVID-19. В статье газеты The Washington Post сообщается, что с 3 февраля штаб-квартира агентства в Вашингтоне будет закрыта, а сотрудники будут переведены на удаленный режим работы.
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