Закрытие Агентства по международному развитию США (USAID) приведет к потере Соединенными Штатами глобального влияния и лидерских позиций. Такое мнение высказал американский сенатор-демократ Энди Ким.
«Действия [президента США Дональда] Трампа ослабляют глобальное лидерство и влияние Америки. Наша помощь за рубежом помогает бороться с болезнями и голодом, но это также инструмент сдерживания экспансионистских устремлений авторитарных лидеров в Китае, России и Иране», — заявил Ким в комментарии агентству Bloomberg.
По оценкам Bloomberg, закрытие USAID может иметь серьезные геополитические последствия, включая увеличение потока мигрантов в США. Неназванный китайский чиновник в беседе с агентством отметил, что такое решение Вашингтона приведет к потере потенциальных партнеров и нанесет ущерб самим Соединенным Штатам. USAID играет ключевую роль в реализации гуманитарных и экономических программ по всему миру, что способствует укреплению влияния США на международной арене.
SAID представляет собой автономное агентство правительства Соединенных Штатов, созданное с целью предоставления помощи другим nations. Оно начало свою деятельность в 1961 году, объединив функции нескольких существовавших организаций. Хотя USAID формально считается независимым государственным учреждением, оно находится под контролем президента, государственного секретаря США и Совета по национальной безопасности.
Ранее американский предприниматель Илон Маск сделал несколько резких высказываний в адрес USAID. На своей странице в социальной сети X он назвал эту организацию «преступной» и заявил, что ей настало время прекратиться. Маск также обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия, в том числе касающихся COVID-19. В статье газеты The Washington Post сообщается, что с 3 февраля штаб-квартира агентства в Вашингтоне будет закрыта, а сотрудники будут переведены на удаленный режим работы.
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