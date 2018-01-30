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30 января 2018
14:03  30 января 2018 0

«Важно не оставаться равнодушными». Куратор приемных родителей России присоединилась к PutinTeam

Юлия Зимова: «Я в команде»ФОТО: Юлия Зимова, Instagram

Юлия Зимова, член Общественной палаты РФ, куратор проектов «Ванечка.рф» и «Дети, за которых все в ответе», заявила, что присоединяется к «Команде Путина» (PutinTeam). По ее мнению, это сообщество неравнодушных людей и патриотов России.

«Я хочу сказать спасибо #PutinTeam за объединение тех, кто гордится своей страной и хочет сделать ее сильнее. Сегодня для нашей страны очень важно не оставаться равнодушными. Поэтому я присоединяюсь к команде единомышленников #PT… Я в команде», — написала Зимова на своих страницах в соцсетях.

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«Быть частью такой команды — гордость!» Хоккеист Овечкин объявил о создании движения Putin Team

Как пояснила девушка, ее организация создала первую в России открытую базу потенциальных приемных родителей, в которой сейчас зарегистрировано более двух тысяч человек. Количество пап и мам растет, а число детей-сирот за последние пять лет сократилось более чем вдвое, отметил куратор проекта «Ванечка.рф».

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о создании общественного движения «Команда Путина» 2 ноября. Хоккеист представил официальный сайт PutinTeam, заявив, что любой гражданин России, который «гордится своей страной и хочет сделать её сильной», может стать частью движения, уточняет RT. К движению уже присоединились многие известные российские актеры и спортсмены.

Недавно боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко присоединился к Putin Team. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей». В «Команду Путина» вступил екатеринбуржец Андрей Рожков, участник шоу «Уральские пельмени», напоминает «Национальная служба новостей». Певец Николай Басков также присоединился к Putin Team, пишет сайт «Подмосковье сегодня». «Горжусь нашей Родиной, нашей великой историей и культурой, нашими талантливыми людьми! И, конечно, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным», — пояснил артист.

Рита Теркина
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