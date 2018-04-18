В Москву приехал вор, который собирает силы для войны с Гули

18:48 18 апреля 2018 0

Воры, которых обидел Гули, готовятся пойти против него войной Фото: «Прайм Крайм»

Стало известно, что в Москве появился заклятый враг 45-летнего Надира Салифова по кличке Гули 36-летний Хаджибаб Талыбханов по прозвищу Хаджи Бейлаганский. Как сообщает издание «Прайм Крайм», Хаджи собирает в Москве «под свои знамена силы для гибридной войны с Гули». Дело в том, что Хаджи был «крестником» убитого в августе 2016 года в Турции 41-летнего Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. В воровском мире считают, что Ровшан был убит по приказу Гули, который в то время сидел в колонии. Теперь Хаджи намерен отомстить Салифову за своего благодетеля, а для этого он хочет «отжать» себе московские активы Гули.

Известно, что Хаджи поддерживает такой авторитетный вор, как 42-летний Джейхун Аскеров по кличке Джейхун Гянджский. Ранее Джейхун входил в клан Гули, но предал его и переметнулся в лагерь противников. Также против Гули выступил 36-летний Рафик Эйвазов по кличке Рафик Массалинский, которого по приказу Гули избили и, чтобы опозорить, отрезали ухо. За колючей проволокой эта коалиция представлена 37-летним Али Гейдаровым по прозвищу Альберт Рыжий. По данным издания, идейным вдохновителем союза против Гули является 39-летний московский предприниматель Заур Ахмедов — двоюродный брат и одновременно шурин Ленкоранского. Заур не имеет воровского статуса, но после смерти Ровшана фактически возглавил остатки его «империи», которые не успел подмять под себя Гули. Сейчас Заур готов пожертвовать всем своим многомиллионным состоянием для свершения кровной мести.

Хаджибаб Талыбханов и Ровшан Ленкоранский (справа) Фото: «Прайм Крайм»

Для проживания и передвижения по Москве Заур предоставил Хаджи престижный пентхаус и две бронемашины. Безопасность вора Хаджи Бейлаганского обеспечивают сотрудники Росгвардии ФГУП «Охрана». Ранее «URA.RU» сообщало, что самого Заура из офиса, который находится на этом рынке, по дороге домой сопровождают шесть росгвардейцев. Без сопровождения вооруженных правоохранителей он не выходит из дома, так как боится покушения Гули.

Как сообщало «URA.RU», в 2017 году вскоре после освобождения Гули в Стамбуле была задержана группа киллеров во главе с азербайджанским госслужащим — полковником таможенной службы Намиком Джаниевым, родным братом Ровшана Ленкоранского. Во время переговоров с представителем турецкой мафии, которому предложили пять миллионов долларов за помощь в штурме виллы Гули, киллеры были задержаны турецкими полицейскими. При них нашли автоматическое оружие, гранаты и план дома Гули. Среди киллеров был и Хаджи Бейлаганский. Как известно, что Гули не стал выдвигать претензий к задержанным, и турецкие власти их отпустили. В воровском мире считают, что Гули поступил так, чтобы позже расправиться с ними по одиночке. Теперь Хаджи, опасаясь мести Салифова, начал собирать «войско», чтобы спасти свою жизнь.

Стремясь взять в свои руки воровской мир России и стран СНГ, Гули начал подчинять себе торговцев в разных регионах. У него серьезные позиции на юге России, в Москве, на Урале. Свердловские торговцы первыми присягнули ему, когда он еще сидел в колонии. Теперь они платят ему дань.