Жириновский призвал сбивать иностранные истребители, подлетающие к бортам первых лиц

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты, которые приближаются в воздухе к бортам первых лиц государства. Предложение политик опубликовал в своем telegram-канале.
«В случае приближения к русским бортам иностранных военных самолётов — их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей», — написал Жириновский.
Во вторник Министерство обороны России сообщило, что истребитель F-18 приблизился к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. Похже, как напоминает RT, в НАТО пояснили, что боевое воздушное судно приблизилось к российскому лайнеру, чтобы идентифицировать его, поскольку полет проходил вблизи воздушного пространства союзников альянса. Как только идентификация самолета была выполнена, истребитель вернулся на базу.