13 августа 2019

Жириновский призвал сбивать иностранные истребители, подлетающие к бортам первых лиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , указывает, портрет, жириновский владимир, жест рукой
Владимир Жириновский предложил жестко реагировать на инциденты с иностранными истребителями в воздухеФото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты, которые приближаются в воздухе к бортам первых лиц государства. Предложение политик опубликовал в своем telegram-канале.

«В случае приближения к русским бортам иностранных военных самолётов — их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей», — написал Жириновский.

Во вторник Министерство обороны России сообщило, что истребитель F-18 приблизился к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. Похже, как напоминает RT, в НАТО пояснили, что боевое воздушное судно приблизилось к российскому лайнеру, чтобы идентифицировать его, поскольку полет проходил вблизи воздушного пространства союзников альянса. Как только идентификация самолета была выполнена, истребитель вернулся на базу.

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