Военный эксперт назвал причину сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу

Инцидент с российским СУ-27, который отогнал от самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу истребитель НАТО F-18, — абсолютно рядовая ситуация, потому она не говорит о провокациях со стороны иностранных летчиков. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал глава Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
«Ничего чрезвычайного там нет. Никто не собирался атаковать Шойгу», — подчеркнул военный эксперт. Жилин уточнил, что F-18 подлетел лишь для того, чтобы посмотреть, что за самолет находится в воздушном пространстве.
«Обыватель может подумать, что мы в четырех секундах от войны. Но, если бы он допустил нарушение, дым коромыслом бы уже стоял. И ноты протеста, и войска бы привели в боевую готовность. Самая обычная ситуация», — заключил эксперт.
Ранее были опубликованы кадры того, как СУ-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета Шойгу в небе над Балтикой, уточняет