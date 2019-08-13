Военный эксперт назвал причину сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу

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Клипарт pickupimage. miliman, военный самолет сша, истребитель, F-15 Eagle, ф-15
Сопровождение самолетов истребителями в нейтральных зонах — обычная ситуацияФото: miliman, pickupimage.com

Инцидент с российским СУ-27, который отогнал от самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу истребитель НАТО F-18, — абсолютно рядовая ситуация, потому она не говорит о провокациях со стороны иностранных летчиков. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал глава Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

«Ничего чрезвычайного там нет. Никто не собирался атаковать Шойгу», — подчеркнул военный эксперт. Жилин уточнил, что F-18 подлетел лишь для того, чтобы посмотреть, что за самолет находится в воздушном пространстве.

«Обыватель может подумать, что мы в четырех секундах от войны. Но, если бы он допустил нарушение, дым коромыслом бы уже стоял. И ноты протеста, и войска бы привели в боевую готовность. Самая обычная ситуация», — заключил эксперт.

Ранее были опубликованы кадры того, как СУ-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета Шойгу в небе над Балтикой, уточняет сайт ТВЦ. F-18 попытался приблизиться к борту, но ему пришлось совершить обратный маневр из-за действий российского истребителя.

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