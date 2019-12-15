Организаторы концерта Макса Коржа в Перми объяснили, почему фанатов облили водой

На концерте певца Макса Коржа в Перми не было потасовки фанатов с пожарными. Кроме того поклонники исполнителя сами попросили огнеборцев облить их водой, сообщает организатор концерта Катерина Михайлова.
«Никакой потасовки не было. Это неправда. Пожарные тушили ковролин. А фанаты сами попросили облить их водой, потому что очень жарко было», — приводит ее слова РЕН ТВ. Организатор отметила, что беспорядков не было. А охрана и сотрудники ОМОНа всегда присутствуют на культурно-массовых мероприятиях, специально их никто не вызывал.
В МЧС по Пермскому краю «URA.RU» сообщили, что на концерте дежурила бригада пожарных. Это является обязательным условием при проведении массовых мероприятий. «По имеющейся информации в период проведения мероприятия осуществлялось поддежуривание работников ведомственной пожарной охраны одного из предприятия Перми», — подчеркнули в ведомстве. Также там заявили, что сообщений об инцидентах на концерте не поступали. Сейчас пермское МЧС проводит проверка и выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее Илья Хипхоп рассказал «URA.RU», что пожарные начали тушить горящие поверхности, как только фанаты Макса Коржа зажгли фаеры посреди зала. На концерте в Перми также присутствовали екатеринбуржцы. Когда они возвращались обратно в свой город, заказной автобус с фанатами певца съехал с трассы и перевернулся.