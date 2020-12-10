Президент Путин обратился к жителям ЯНАО

Владимир Путин отметил уникальную историю Ямала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей ЯНАО с 90-летием округа. В своем обращении глава государства отметил, что история Ямала — одна из героических страниц освоения российского Севера. По его словам, сейчас регион является одним из важнейших для страны.

«Сегодня ЯНАО обладает мощным производственным, технологическим, кадровым потенциалом, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны. В регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма», — сказал Путин в письме, текст которого разместило правительство ЯНАО.

Отдельно президент подчеркнул, что на Ямале сохраняются самобытные традиции коренных народов. «Желаю вам новых свершений и всего наилучшего», — пожелал Путин ямальцам.

К жителям округа обратился также губернатор Дмитрий Артюхов. Он поблагодарил первооткрывателей и ветеранов Ямала за трудолюбие и смелость. «Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы Ямал оставался территорией возможностей, регионом с высоким качеством жизни», — сказал Артюхов в специальном видеообращении.

Торжества по случаю юбилея ЯНАО пройдут с учетом пандемии коронавируса. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формат, отмены избежали крупнейшие концерты и ярмарки. Властям пришлось отказаться от приезда в округ ветеранов и высокопоставленных гостей.

ЯНАО празднует день рождения 10 декабря. В этот день в 1930 году в составе Уральской области был образован Ямальский национальный округ с центром в селе Обдорск.