Суд наказал Ройзмана за визит на форум Ходорковского

Евгения Ройзмана задержали 13 марта на форуме «Муниципальная Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в московском форуме муниципальных депутатов 13 марта. Такое решение вынес мировой суд Октябрьского района, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Политика обязали выплатить 5 тысяч рублей.

«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — огласила решение судья Ольга Клюжева. Постановление может быть обжаловано.

В ходе заседания Ройзман заявил, что не понимает, в чем его обвиняют: «Я не могут понять формулировку [обвинения]. Она противоречит человеческой логике». Адвокат политика Юлия Федотова отметила, что «в материалах дела не содержится доказательств» того, что форум был организован структурой, деятельность которой признана нежелательной.

Ройзмана задержали в Москве 13 марта на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Организатором мероприятия называлась «Открытая Россия» бизнесмена Михаила Ходорковского, внесенная в реестр нежелательных структур. В отношении Ройзмана и других участников форума были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ. Дело должны были рассматривать 8 апреля в Измайловском районном суде Москвы, но материалы передали в Екатеринбург.

В январе и апреле Ройзман также участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его как участника на общую сумму 40 тысяч рублей. Как организатор акций 31 января и 21 апреля экс-мэр был арестован на девять суток, однако после апелляции срок был сокращен до одних суток.