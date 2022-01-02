Биолог назвала группы крови, наиболее защищенные от COVID

03 января 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Люди со второй и четвертой группой крови более уязвимы перед COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди, имеющие первую и третью группу крови, менее подвержены заболеванию COVID. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — рассказала Баранова в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, если доза вируса маленькая, то в этом случае человек может не заболеть. У обладателей второй и четвертой группы крови шансы заразиться коронавирусом выше лишь на 10%. И это, по словам биолога, на самом деле, ни на что не влияет. Однако ранее лавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко проанализировал базу данных реанимационных больных. В результате он не получил достоверных данных о том, что группа крови пациента влияет на длительность стационарного лечения и выживаемость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, имеющие первую и третью группу крови, менее подвержены заболеванию COVID. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — рассказала Баранова в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, если доза вируса маленькая, то в этом случае человек может не заболеть. У обладателей второй и четвертой группы крови шансы заразиться коронавирусом выше лишь на 10%. И это, по словам биолога, на самом деле, ни на что не влияет. Однако ранее лавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко проанализировал базу данных реанимационных больных. В результате он не получил достоверных данных о том, что группа крови пациента влияет на длительность стационарного лечения и выживаемость.