02 января 2022

Биолог назвала группы крови, наиболее защищенные от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Анализ на антитела. Тюмень, пробирки, анализ крови, анализ на ковид, анализ на антитела
Люди со второй и четвертой группой крови более уязвимы перед COVID Фото:

Люди, имеющие первую и третью группу крови, менее подвержены заболеванию COVID. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — рассказала Баранова в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, если доза вируса маленькая, то в этом случае человек может не заболеть.

У обладателей второй и четвертой группы крови шансы заразиться коронавирусом выше лишь на 10%. И это, по словам биолога, на самом деле, ни на что не влияет.

Однако ранее лавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко проанализировал базу данных реанимационных больных. В результате он не получил достоверных данных о том, что группа крови пациента влияет на длительность стационарного лечения и выживаемость.

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Люди, имеющие первую и третью группу крови, менее подвержены заболеванию COVID. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — рассказала Баранова в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, если доза вируса маленькая, то в этом случае человек может не заболеть. У обладателей второй и четвертой группы крови шансы заразиться коронавирусом выше лишь на 10%. И это, по словам биолога, на самом деле, ни на что не влияет. Однако ранее лавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко проанализировал базу данных реанимационных больных. В результате он не получил достоверных данных о том, что группа крови пациента влияет на длительность стационарного лечения и выживаемость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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