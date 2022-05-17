Командующий ЦВО наградил участников спецоперациии на Донбассе. Видео

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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Среди наград — ордена Суворова и Жукова, орден «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военных, проявивших мужество во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Генерал-полковник вручил героям ордена Суворова, Жукова, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

«За воинскую доблесть, проявленную во время спецоперации [на Донбассе] награждены [служащие ВС РФ]. <…> Только вперед, только к победе!», — сказал Лапин на награждении, видеозапись которого была опубликована в telegram-канале «RT на русском». Среди наград — ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также орден Суворова и орден Жукова, передает RT.

Вынужденная специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — освобождение мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов. В Министерстве обороны России заявили, что обладают доказательствами готовящегося наступления на Донбасс со стороны ВСУ, которое удалось предотвратить российскими военными.

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военных, проявивших мужество во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Генерал-полковник вручил героям ордена Суворова, Жукова, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» с мечами. «За воинскую доблесть, проявленную во время спецоперации [на Донбассе] награждены [служащие ВС РФ]. <…> Только вперед, только к победе!», — сказал Лапин на награждении, видеозапись которого была опубликована в telegram-канале «RT на русском». Среди наград — ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также орден Суворова и орден Жукова, передает RT. Вынужденная специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — освобождение мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов. В Министерстве обороны России заявили, что обладают доказательствами готовящегося наступления на Донбасс со стороны ВСУ, которое удалось предотвратить российскими военными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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