Командующий ЦВО наградил участников спецоперациии на Донбассе. Видео

17 мая 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Среди наград — ордена Суворова и Жукова, орден «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военных, проявивших мужество во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Генерал-полковник вручил героям ордена Суворова, Жукова, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» с мечами. «За воинскую доблесть, проявленную во время спецоперации [на Донбассе] награждены [служащие ВС РФ]. <…> Только вперед, только к победе!», — сказал Лапин на награждении, видеозапись которого была опубликована в telegram-канале «RT на русском». Среди наград — ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также орден Суворова и орден Жукова, передает RT. Вынужденная специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — освобождение мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов. В Министерстве обороны России заявили, что обладают доказательствами готовящегося наступления на Донбасс со стороны ВСУ, которое удалось предотвратить российскими военными. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военных, проявивших мужество во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Генерал-полковник вручил героям ордена Суворова, Жукова, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» с мечами. «За воинскую доблесть, проявленную во время спецоперации [на Донбассе] награждены [служащие ВС РФ]. <…> Только вперед, только к победе!», — сказал Лапин на награждении, видеозапись которого была опубликована в telegram-канале «RT на русском». Среди наград — ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также орден Суворова и орден Жукова, передает RT. Вынужденная специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — освобождение мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов. В Министерстве обороны России заявили, что обладают доказательствами готовящегося наступления на Донбасс со стороны ВСУ, которое удалось предотвратить российскими военными.