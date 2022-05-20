Кадыров раскрыл, почему «украинские шайтаны» покинули «Азовсталь»

21 мая 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Кадыров объяснил, почему нацисты «Азова»* покинули «Азовсталь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У сдавшихся в плен украинских нацистов нет ни духа, ни идеи, поэтому они покинули территорию завода «Азовсталь». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я очень много думал, почему столько одиозных шайтанов сбежали от наших бойцов. Мы практически загнали их в „Азовсталь“. Почему они столько там находились, если они [понимали, что] сдадутся? Почему они не погибли?» — вопросил Кадыров в своем обращении в Telegram-канале, записанном после объявления от Минобороны РФ о полном освобождении территории предприятия, в которых прятались боевики. «Столько обманутой молодежи погибло, ранены, а они, не стесняясь, сложили оружие и сдались. Я вот вам говорил: у них нет духа, у них нет идеи, поэтому они и сдались». В восьмиминутном видео Кадыров сравнил сдавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков с сатанистами, потому что они «мучались сами, мучали мирное население, раненых». Он добавил, что российская армия и чеченский спецназ показывают «хорошие результаты» по уничтожению украинских боевиков. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Некоторое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предложил отдать пленных под суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

У сдавшихся в плен украинских нацистов нет ни духа, ни идеи, поэтому они покинули территорию завода «Азовсталь». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я очень много думал, почему столько одиозных шайтанов сбежали от наших бойцов. Мы практически загнали их в „Азовсталь“. Почему они столько там находились, если они [понимали, что] сдадутся? Почему они не погибли?» — вопросил Кадыров в своем обращении в Telegram-канале, записанном после объявления от Минобороны РФ о полном освобождении территории предприятия, в которых прятались боевики. «Столько обманутой молодежи погибло, ранены, а они, не стесняясь, сложили оружие и сдались. Я вот вам говорил: у них нет духа, у них нет идеи, поэтому они и сдались». В восьмиминутном видео Кадыров сравнил сдавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков с сатанистами, потому что они «мучались сами, мучали мирное население, раненых». Он добавил, что российская армия и чеченский спецназ показывают «хорошие результаты» по уничтожению украинских боевиков. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Некоторое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предложил отдать пленных под суд.