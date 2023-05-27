ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала СВО

Руководитель погранслужбы ФСБ Кулишов: с начала СВО зафиксировано более двух тысяч обстрелов России

27 мая 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

С начала СВО зафиксировано более двух тысяч обстрелов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала специальной военной операции (СВО) зафиксировано более двух тысяч обстрелов территории России. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. «Увеличилось количество обстрелов с территории Украины в российском приграничье. В том числе используются беспилотники. С февраля 2022 года нами зафиксировано более двух тысяч таких случаев», — заявил Кулишов в интервью ТАСС. Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что после атак по приграничным территориям России ВСУ перейдут к Беларуси. По мнению военного политолога, Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и решит помочь республике.

С начала специальной военной операции (СВО) зафиксировано более двух тысяч обстрелов территории России. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. «Увеличилось количество обстрелов с территории Украины в российском приграничье. В том числе используются беспилотники. С февраля 2022 года нами зафиксировано более двух тысяч таких случаев», — заявил Кулишов в интервью ТАСС. Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что после атак по приграничным территориям России ВСУ перейдут к Беларуси. По мнению военного политолога, Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и решит помочь республике.