ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала СВО

Руководитель погранслужбы ФСБ Кулишов: с начала СВО зафиксировано более двух тысяч обстрелов России
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С начала СВО зафиксировано более двух тысяч обстрелов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала специальной военной операции (СВО) зафиксировано более двух тысяч обстрелов территории России. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Увеличилось количество обстрелов с территории Украины в российском приграничье. В том числе используются беспилотники. С февраля 2022 года нами зафиксировано более двух тысяч таких случаев», — заявил Кулишов в интервью ТАСС.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что после атак по приграничным территориям России ВСУ перейдут к Беларуси. По мнению военного политолога, Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и решит помочь республике.

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С начала специальной военной операции (СВО) зафиксировано более двух тысяч обстрелов территории России. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. «Увеличилось количество обстрелов с территории Украины в российском приграничье. В том числе используются беспилотники. С февраля 2022 года нами зафиксировано более двух тысяч таких случаев», — заявил Кулишов в интервью ТАСС. Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что после атак по приграничным территориям России ВСУ перейдут к Беларуси. По мнению военного политолога, Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и решит помочь республике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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