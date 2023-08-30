Экс-разведчик Риттер: сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Новые подразделения ВСУ на южном фронте несут потери, считает Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Вооруженных сил Украины будут потери по всему фронту спецоперации, как это было в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва», — передает слова Скотта Риттера Sputnik.

ВСУ отправили резервные войска на южное направление фронта, но они несут там потери, считает экс-разведчик ВС США. Поэтому поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно, добавил Риттер.

Ранее российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Также издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом.

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У Вооруженных сил Украины будут потери по всему фронту спецоперации, как это было в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва», — передает слова Скотта Риттера Sputnik. ВСУ отправили резервные войска на южное направление фронта, но они несут там потери, считает экс-разведчик ВС США. Поэтому поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно, добавил Риттер. Ранее российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Также издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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