У Вооруженных сил Украины будут потери по всему фронту спецоперации, как это было в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва», —
ВСУ отправили резервные войска на южное направление фронта, но они несут там потери, считает экс-разведчик ВС США. Поэтому поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно, добавил Риттер.
Ранее российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Также издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом.
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