Экс-разведчик Риттер: сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту 30 августа 2023 в 23:27 Размер текста - 17 + Новые подразделения ВСУ на южном фронте несут потери, считает Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины будут потери по всему фронту спецоперации, как это было в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва», — передает слова Скотта Риттера Sputnik. ВСУ отправили резервные войска на южное направление фронта, но они несут там потери, считает экс-разведчик ВС США. Поэтому поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно, добавил Риттер. Ранее российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Также издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом. У Вооруженных сил Украины будут потери по всему фронту спецоперации, как это было в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва», — передает слова Скотта Риттера Sputnik. ВСУ отправили резервные войска на южное направление фронта, но они несут там потери, считает экс-разведчик ВС США. Поэтому поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно, добавил Риттер. Ранее российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Также издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям