Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину военные данные. Речь об информации о военном объекте в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ведомстве.
«Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, уголовное дело возбуждено по статье „Государственная измена“», — передает информацию силовиков РИА Новости.
Уточняется, что в ходе переписки с мужчиной, который использовал украинский номер телефона, 23-летний ростовчанин поддерживал Украину. Он передал информацию о военном объекте, которая могла быть использована ВСУ для нанесения ударов.
Ранее ФСБ задержали мужчину, проживающего в Краснодарском крае, за попытку перейти на сторону Украины. В ведомстве сообщили, что пресечена его попытка в приготовлении к государственной измене.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.