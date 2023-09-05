Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

06 сентября 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Госизмена» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину военные данные. Речь об информации о военном объекте в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ведомстве. «Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, уголовное дело возбуждено по статье „Государственная измена“», — передает информацию силовиков РИА Новости. Уточняется, что в ходе переписки с мужчиной, который использовал украинский номер телефона, 23-летний ростовчанин поддерживал Украину. Он передал информацию о военном объекте, которая могла быть использована ВСУ для нанесения ударов. Ранее ФСБ задержали мужчину, проживающего в Краснодарском крае, за попытку перейти на сторону Украины. В ведомстве сообщили, что пресечена его попытка в приготовлении к государственной измене.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину военные данные. Речь об информации о военном объекте в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ведомстве. «Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, уголовное дело возбуждено по статье „Государственная измена“», — передает информацию силовиков РИА Новости. Уточняется, что в ходе переписки с мужчиной, который использовал украинский номер телефона, 23-летний ростовчанин поддерживал Украину. Он передал информацию о военном объекте, которая могла быть использована ВСУ для нанесения ударов. Ранее ФСБ задержали мужчину, проживающего в Краснодарском крае, за попытку перейти на сторону Украины. В ведомстве сообщили, что пресечена его попытка в приготовлении к государственной измене.