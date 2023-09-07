Медсестры из зоны СВО поблагодарили земляков в Тюменской области и ЯНАО. Видео

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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, красный крест, медсестра СВО
Девушки также передали привет землякам Фото:
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Медсестры с позывными «Тигра» и «Зефирка» выразили благодарность жителям Тюменской области и их губернатору Александру Моору. Девушки работают в зоне СВО и недавно от региона для бойцов от региона новый комплект бронежилетов и шлемов.

«Хочется сказать огромное спасибо губернатору Тюменской области за предоставленные нам комплект бронежилетов и шлемов. Связано это с тем, что мы занимаемся эвакуацией наших парней с поля боя. Это нам необходимо для того, чтобы защитить себя и спасти как можно больше жизней ребят. Спасибо вам огромное от всей души», — цитируют слова девушек в информационном центре правительства Тюменской области. Медсестры также передали привет Салехарду (ЯНАО) и Казанскому району в Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские пенсионеры также помогают бойцам в зоне СВО. Они шьют для солдат маскхалаты, дождевики, балаклавы и многое другое. Все это отправляется на фронт, а за доставкой следят местные ветераны-пограничники.

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Медсестры с позывными «Тигра» и «Зефирка» выразили благодарность жителям Тюменской области и их губернатору Александру Моору. Девушки работают в зоне СВО и недавно от региона для бойцов от региона новый комплект бронежилетов и шлемов. «Хочется сказать огромное спасибо губернатору Тюменской области за предоставленные нам комплект бронежилетов и шлемов. Связано это с тем, что мы занимаемся эвакуацией наших парней с поля боя. Это нам необходимо для того, чтобы защитить себя и спасти как можно больше жизней ребят. Спасибо вам огромное от всей души», — цитируют слова девушек в информационном центре правительства Тюменской области. Медсестры также передали привет Салехарду (ЯНАО) и Казанскому району в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские пенсионеры также помогают бойцам в зоне СВО. Они шьют для солдат маскхалаты, дождевики, балаклавы и многое другое. Все это отправляется на фронт, а за доставкой следят местные ветераны-пограничники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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