Медсестры из зоны СВО поблагодарили земляков в Тюменской области и ЯНАО. Видео

07 сентября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Девушки также передали привет землякам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медсестры с позывными «Тигра» и «Зефирка» выразили благодарность жителям Тюменской области и их губернатору Александру Моору. Девушки работают в зоне СВО и недавно от региона для бойцов от региона новый комплект бронежилетов и шлемов. «Хочется сказать огромное спасибо губернатору Тюменской области за предоставленные нам комплект бронежилетов и шлемов. Связано это с тем, что мы занимаемся эвакуацией наших парней с поля боя. Это нам необходимо для того, чтобы защитить себя и спасти как можно больше жизней ребят. Спасибо вам огромное от всей души», — цитируют слова девушек в информационном центре правительства Тюменской области. Медсестры также передали привет Салехарду (ЯНАО) и Казанскому району в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские пенсионеры также помогают бойцам в зоне СВО. Они шьют для солдат маскхалаты, дождевики, балаклавы и многое другое. Все это отправляется на фронт, а за доставкой следят местные ветераны-пограничники.

Медсестры с позывными «Тигра» и «Зефирка» выразили благодарность жителям Тюменской области и их губернатору Александру Моору. Девушки работают в зоне СВО и недавно от региона для бойцов от региона новый комплект бронежилетов и шлемов. «Хочется сказать огромное спасибо губернатору Тюменской области за предоставленные нам комплект бронежилетов и шлемов. Связано это с тем, что мы занимаемся эвакуацией наших парней с поля боя. Это нам необходимо для того, чтобы защитить себя и спасти как можно больше жизней ребят. Спасибо вам огромное от всей души», — цитируют слова девушек в информационном центре правительства Тюменской области. Медсестры также передали привет Салехарду (ЯНАО) и Казанскому району в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские пенсионеры также помогают бойцам в зоне СВО. Они шьют для солдат маскхалаты, дождевики, балаклавы и многое другое. Все это отправляется на фронт, а за доставкой следят местные ветераны-пограничники.