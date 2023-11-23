Три субъекта РФ получат средства на разработку проектов передовых школ

Власти выделят более 770 млн рублей на разработку проектов современных школ

23 ноября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Правительство профинансирует разработку проектов передовых школ в трех регионах РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство выделит более 770 млн рублей трем регионам РФ на разработку проектной документации для строительства школ, использующих новые методы и технологии обучения. Финансирование получат Псковская, Рязанская и Новгородская области. Распоряжение о данной мере подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Согласно опубликованной информации, для Новгородской области правительством будет выделено 233,6 млн рублей, Рязанская область получит 253,8 млн рублей, а Псковская — 285,5 млн рублей. Дополнительное финансирование регионов будет обеспечено за счет перераспределенных средств, заложенных в федеральном бюджете. «Этим же распоряжением правительство направило около 800 млн рублей на завершение строительства и реконструкции нескольких школ в приграничных районах Псковской области», — отмечено на сайте кабмина. Пилотный проект по созданию школ нового типа, использующих передовые методы обучения, был запущен по инициативе президента России Владимира Путина в 2023 году. Участником программы стал Хабаровский край, а также Нижегородская, Белгородская, Рязанская, Новгородская и Псковская области. «Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование», — подчеркнули в правительстве. Ранее Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус». В ходе визита глава государства отметил, что «Сириус» стал важным элементом отечественной системы образования. «Он все больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное — суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать», — отметил во время беседы с учителями и воспитанниками президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство выделит более 770 млн рублей трем регионам РФ на разработку проектной документации для строительства школ, использующих новые методы и технологии обучения. Финансирование получат Псковская, Рязанская и Новгородская области. Распоряжение о данной мере подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Согласно опубликованной информации, для Новгородской области правительством будет выделено 233,6 млн рублей, Рязанская область получит 253,8 млн рублей, а Псковская — 285,5 млн рублей. Дополнительное финансирование регионов будет обеспечено за счет перераспределенных средств, заложенных в федеральном бюджете. «Этим же распоряжением правительство направило около 800 млн рублей на завершение строительства и реконструкции нескольких школ в приграничных районах Псковской области», — отмечено на сайте кабмина. Пилотный проект по созданию школ нового типа, использующих передовые методы обучения, был запущен по инициативе президента России Владимира Путина в 2023 году. Участником программы стал Хабаровский край, а также Нижегородская, Белгородская, Рязанская, Новгородская и Псковская области. «Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование», — подчеркнули в правительстве. Ранее Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус». В ходе визита глава государства отметил, что «Сириус» стал важным элементом отечественной системы образования. «Он все больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное — суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать», — отметил во время беседы с учителями и воспитанниками президент.