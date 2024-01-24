24 января 2024

Полпред УрФО Якушев: все регионы округа выполнили план по нацпроектам

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что выполнение задач по нацпроектам находится у региональных властей в приоритете Фото:

Все регионы, входящие в Уральский федеральный округ (УрФО), выполнили национальные проекты в 2023 году более чем на 99%. Три региона показали одни из лучших результатов в стране, говорится на официальном сайте полпреда.

«Уральский федеральный округ показал высокий результат по уровню достижения национальных целей — более 99%. Жители округа видят положительные изменения. Выполнение задач по нацпроектам является приоритетом в деятельности региональных команд», — отметил Владимир Якушев.

Тюменская область заняла первое место, ЯНАО — пятое, ХМАО — десятое. Челябинская область заняла в рейтинге 12-е место, 24-е место у Свердловской области, у Курганской — 33-е место. В рейтинге учитывались отремонтированные объекты, финансирование, развитие региональных программ и выполнение планов по нацпроектам.

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Все регионы, входящие в Уральский федеральный округ (УрФО), выполнили национальные проекты в 2023 году более чем на 99%. Три региона показали одни из лучших результатов в стране, говорится на официальном сайте полпреда. «Уральский федеральный округ показал высокий результат по уровню достижения национальных целей — более 99%. Жители округа видят положительные изменения. Выполнение задач по нацпроектам является приоритетом в деятельности региональных команд», — отметил Владимир Якушев. Тюменская область заняла первое место, ЯНАО — пятое, ХМАО — десятое. Челябинская область заняла в рейтинге 12-е место, 24-е место у Свердловской области, у Курганской — 33-е место. В рейтинге учитывались отремонтированные объекты, финансирование, развитие региональных программ и выполнение планов по нацпроектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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