Полпред УрФО Якушев: все регионы округа выполнили план по нацпроектам

25 января 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил, что выполнение задач по нацпроектам находится у региональных властей в приоритете Фото: Георгий Бергал © URA.RU Все регионы, входящие в Уральский федеральный округ (УрФО), выполнили национальные проекты в 2023 году более чем на 99%. Три региона показали одни из лучших результатов в стране, говорится на официальном сайте полпреда. «Уральский федеральный округ показал высокий результат по уровню достижения национальных целей — более 99%. Жители округа видят положительные изменения. Выполнение задач по нацпроектам является приоритетом в деятельности региональных команд», — отметил Владимир Якушев. Тюменская область заняла первое место, ЯНАО — пятое, ХМАО — десятое. Челябинская область заняла в рейтинге 12-е место, 24-е место у Свердловской области, у Курганской — 33-е место. В рейтинге учитывались отремонтированные объекты, финансирование, развитие региональных программ и выполнение планов по нацпроектам.

Все регионы, входящие в Уральский федеральный округ (УрФО), выполнили национальные проекты в 2023 году более чем на 99%. Три региона показали одни из лучших результатов в стране, говорится на официальном сайте полпреда. «Уральский федеральный округ показал высокий результат по уровню достижения национальных целей — более 99%. Жители округа видят положительные изменения. Выполнение задач по нацпроектам является приоритетом в деятельности региональных команд», — отметил Владимир Якушев. Тюменская область заняла первое место, ЯНАО — пятое, ХМАО — десятое. Челябинская область заняла в рейтинге 12-е место, 24-е место у Свердловской области, у Курганской — 33-е место. В рейтинге учитывались отремонтированные объекты, финансирование, развитие региональных программ и выполнение планов по нацпроектам.