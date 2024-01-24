Полпред УрФО Якушев: все регионы округа выполнили план по нацпроектам

Все регионы, входящие в Уральский федеральный округ (УрФО), выполнили национальные проекты в 2023 году более чем на 99%. Три региона показали одни из лучших результатов в стране, говорится на официальном сайте полпреда.
«Уральский федеральный округ показал высокий результат по уровню достижения национальных целей — более 99%. Жители округа видят положительные изменения. Выполнение задач по нацпроектам является приоритетом в деятельности региональных команд», — отметил Владимир Якушев.
Тюменская область заняла первое место, ЯНАО — пятое, ХМАО — десятое. Челябинская область заняла в рейтинге 12-е место, 24-е место у Свердловской области, у Курганской — 33-е место. В рейтинге учитывались отремонтированные объекты, финансирование, развитие региональных программ и выполнение планов по нацпроектам.
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