24 мая 2024

Сальдо: ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Владимира Сальдо, происходит массовый сброс воды с плотины (архивное фото)
По словам Владимира Сальдо, происходит массовый сброс воды с плотины (архивное фото) Фото:

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Из-за массового сброса воды могут быть подтоплены острова в низовье реки Днепр.

«Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — написал Сальдо в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что потоп не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области. Однако, по его словам, острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Из-за массового сброса воды могут быть подтоплены острова в низовье реки Днепр. «Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что потоп не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области. Однако, по его словам, острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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