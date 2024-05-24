Сальдо: ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

По словам Владимира Сальдо, происходит массовый сброс воды с плотины (архивное фото)
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Из-за массового сброса воды могут быть подтоплены острова в низовье реки Днепр.
«Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — написал Сальдо в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что потоп не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области. Однако, по его словам, острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.
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