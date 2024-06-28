ВСУ 44 раза за сутки атаковали Херсонскую область

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ВСУ атаковали Херсонскую область 44 раза за последние сутки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С 27 на 28 июня украинская армия нанесла 44 артиллерийских удара по населенным пунктам в Херсонской области. Атака велась по левобережья Днепра. Всего пострадало девять поселений. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 удара войска киевского режима нанесли ночью», — передает РИА Новости слова источника. По его словам, под ударом оказались Великая Кардашинка, Горностаевка, Таврийск, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Каховка, Алешки и Корсунка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня украинские военные попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Российские средства ПВО сбили 25 БПЛА.

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С 27 на 28 июня украинская армия нанесла 44 артиллерийских удара по населенным пунктам в Херсонской области. Атака велась по левобережья Днепра. Всего пострадало девять поселений. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 удара войска киевского режима нанесли ночью», — передает РИА Новости слова источника. По его словам, под ударом оказались Великая Кардашинка, Горностаевка, Таврийск, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Каховка, Алешки и Корсунка. Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня украинские военные попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Российские средства ПВО сбили 25 БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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