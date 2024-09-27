ВС РФ атаковали военные аэродромы Украины и эшелон с западным вооружением

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ атаковали военную инфраструктуру на территории Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также в результате удара был уничтожен эшелон с западным вооружением, сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации… поражены инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — говорится в telegram-канале ведомства. Российским бойцам также удалось ликвидировать энергетические предприятия военно-промышленного комплекса Украины. За неделю они нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам противника, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ во время ночного удара по украинскому Измаилу атаковали склады западной бронетехники и портовую инфраструктуру. Российские солдаты также уничтожили военнослужащих, в том числе румынских наемников.

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Солдаты ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также в результате удара был уничтожен эшелон с западным вооружением, сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации… поражены инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — говорится в telegram-канале ведомства. Российским бойцам также удалось ликвидировать энергетические предприятия военно-промышленного комплекса Украины. За неделю они нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам противника, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ во время ночного удара по украинскому Измаилу атаковали склады западной бронетехники и портовую инфраструктуру. Российские солдаты также уничтожили военнослужащих, в том числе румынских наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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