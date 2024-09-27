ВС РФ атаковали военные аэродромы Украины и эшелон с западным вооружением

27 сентября 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали военную инфраструктуру на территории Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также в результате удара был уничтожен эшелон с западным вооружением, сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации… поражены инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — говорится в telegram-канале ведомства. Российским бойцам также удалось ликвидировать энергетические предприятия военно-промышленного комплекса Украины. За неделю они нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам противника, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ во время ночного удара по украинскому Измаилу атаковали склады западной бронетехники и портовую инфраструктуру. Российские солдаты также уничтожили военнослужащих, в том числе румынских наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также в результате удара был уничтожен эшелон с западным вооружением, сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации… поражены инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — говорится в telegram-канале ведомства. Российским бойцам также удалось ликвидировать энергетические предприятия военно-промышленного комплекса Украины. За неделю они нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам противника, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ во время ночного удара по украинскому Измаилу атаковали склады западной бронетехники и портовую инфраструктуру. Российские солдаты также уничтожили военнослужащих, в том числе румынских наемников.