Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый — военный преступник, который причастен к расстрелам и пыткам мирных граждан на Донбассе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Драпатый — это беспринципный человек и военный преступник», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что новый командующий регулярно участвовал в жестоких пытках и расстрелах местных жителей в ДНР.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Александра Павлюка, занимавшего этот пост ранее, уволили без официального объявления причин. Драпатый до сентября 2024 года занимался обороной на харьковском направлении.
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