На автодороге Курган — Тюмень произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением, выехав на встречную полосу.
«На автодороге Курган — Тюмень, напротив ЖК „Апрель“, столкнулись сразу четыре машины: Fiat Ducato, Nissan Note, KIA и Hyundai. Предварительно, водитель автомобиля Fiat зацепил обочину, потом его выбросило на встречную полосу», — пояснили в тюменской ГАИ.
В результате аварии пострадал 52-летний водитель Nissan Note. Движение в направлении Тюмени частично ограничено, осуществляется только по одной полосе. Сотрудники ДПС стараются восстановить движение на участке дороги, где произошла авария.
Ранее URA.RU писало, что во время новогодних праздников на дорогах Тюменской области произошло 40 ДТП. В них погибли девять человек.
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