Украинские военные будут летать на истребителях от Нидерландов

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Нидерланды передали ВСУ истребители F-16 и Mirage 2000
Нидерланды передали ВСУ истребители F-16 и Mirage 2000 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды передали вооруженным силам Украины первые французские истребители Mirage 2000 и F-16. Эти самолеты вскоре будут задействованы для выполнения боевых задач на линии фронта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы продолжаем нашу системную работу вместе с нашими партнерами по увеличению количества современных боевых самолетов в Украине», — приводит слова Умерова telegram-канал министерства обороны Украины. Он также выразил благодарность Франции и Нидерландам за их помощь Украине.

Ранее Нидерланды поставляли новые пусковые установки ЗРК Patriot Украине для защиты жизненно важной инфраструктуры. Об этом сообщал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

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Нидерланды передали вооруженным силам Украины первые французские истребители Mirage 2000 и F-16. Эти самолеты вскоре будут задействованы для выполнения боевых задач на линии фронта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Мы продолжаем нашу системную работу вместе с нашими партнерами по увеличению количества современных боевых самолетов в Украине», — приводит слова Умерова telegram-канал министерства обороны Украины. Он также выразил благодарность Франции и Нидерландам за их помощь Украине. Ранее Нидерланды поставляли новые пусковые установки ЗРК Patriot  Украине для защиты жизненно важной инфраструктуры. Об этом сообщал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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