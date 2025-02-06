Украинские военные будут летать на истребителях от Нидерландов

Нидерланды передали вооруженным силам Украины первые французские истребители Mirage 2000 и F-16. Эти самолеты вскоре будут задействованы для выполнения боевых задач на линии фронта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы продолжаем нашу системную работу вместе с нашими партнерами по увеличению количества современных боевых самолетов в Украине», — приводит слова Умерова telegram-канал министерства обороны Украины. Он также выразил благодарность Франции и Нидерландам за их помощь Украине.
Ранее Нидерланды поставляли новые пусковые установки ЗРК Patriot Украине для защиты жизненно важной инфраструктуры. Об этом сообщал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
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