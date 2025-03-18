Водитель Смольнинской автобазы сбил ребенка в Санкт-Петербурге

В Петербурге ребенка сбил служебный автомобиль Смольнинской автобазы. Мальчик неожиданно оказался на дороге вне пешеходного перехода. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«ДТП произошло 18 марта в 17:55 у дома 37 по Кантемировской улице. Автомобиль Toyota Camry под управлением 62-летнего водителя вне зоны пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте. С различными травмами он был немедленно госпитализирован в средней степени тяжести. Его лечением занимаются медики Детской больницы №2 святой Марии Магдалины.
Автомобиль, участвовавший в ДТП, принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское», организации, обслуживающей транспортные нужды администрации губернатора Санкт-Петербурга, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Водитель данного транспортного средства в прошлом не имел привлечений к административной ответственности за нарушения ПДД.
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