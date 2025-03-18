18 марта 2025

Водитель Смольнинской автобазы сбил ребенка в Санкт-Петербурге

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Ребенок, попавший в ДТП, переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото)
Ребенок, попавший в ДТП, переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото:

В Петербурге ребенка сбил служебный автомобиль Смольнинской автобазы. Мальчик неожиданно оказался на дороге вне пешеходного перехода. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«ДТП произошло 18 марта в 17:55 у дома 37 по Кантемировской улице. Автомобиль Toyota Camry под управлением 62-летнего водителя вне зоны пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте. С различными травмами он был немедленно госпитализирован в средней степени тяжести. Его лечением занимаются медики Детской больницы №2 святой Марии Магдалины.

Автомобиль, участвовавший в ДТП, принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское», организации, обслуживающей транспортные нужды администрации губернатора Санкт-Петербурга, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Водитель данного транспортного средства в прошлом не имел привлечений к административной ответственности за нарушения ПДД.

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В Петербурге ребенка сбил служебный автомобиль Смольнинской автобазы. Мальчик неожиданно оказался на дороге вне пешеходного перехода. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «ДТП произошло 18 марта в 17:55 у дома 37 по Кантемировской улице. Автомобиль Toyota Camry под управлением 62-летнего водителя вне зоны пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте. С различными травмами он был немедленно госпитализирован в средней степени тяжести. Его лечением занимаются медики Детской больницы №2 святой Марии Магдалины. Автомобиль, участвовавший в ДТП, принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское», организации, обслуживающей транспортные нужды администрации губернатора Санкт-Петербурга, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Водитель данного транспортного средства в прошлом не имел привлечений к административной ответственности за нарушения ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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