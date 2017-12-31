22:57 31 декабря 2017 0

Здания обследовали сотрудники спецслужб Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В воскресенье, 31 декабря, в России были эвакуированы несколько аэропортов из-за звонков о ложном минировании. Срочно освобождать помещения пришлось пассажирам и персоналу в Кемерово, Магадане и Волгограде. Также эвакуирован аэропорт Саратова.

Утром из-за эвакуации был задержан рейс Кемерово — Москва, передает «Интерфакс». В здании взрывных устройств не обнаружили. Ближе к вечеру был эвакуирован аэропорт Магадана также из-за сообщений о якобы заложенной в здании бомбе. «В аэропорт прибыли сотрудники полиции и спасатели. Эвакуировали всех, кто находился в здании аэропорта. К счастью, все это произошло вечером, когда рейсов у нас уже нет», — рассказал «РИА Новости» заместитель директора аэропорта Дмитрий Сиволобов. Похожая история произошла и в Волгограде.

Пассажиры и сотрудники аэропорта Саратова в воскресенье вечером были эвакуированы после ложного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».