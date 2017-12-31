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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:57  31 декабря 2017 0

В России несколько аэропортов эвакуировали из-за сообщений о бомбах

Резня на проспекте Ленина. Сургут, эвакуация, кинолог, скорая помощь, сити молл
Здания обследовали сотрудники спецслужбФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В воскресенье, 31 декабря, в России были эвакуированы несколько аэропортов из-за звонков о ложном минировании. Срочно освобождать помещения пришлось пассажирам и персоналу в Кемерово, Магадане и Волгограде. Также эвакуирован аэропорт Саратова.

Утром из-за эвакуации был задержан рейс Кемерово — Москва, передает «Интерфакс». В здании взрывных устройств не обнаружили. Ближе к вечеру был эвакуирован аэропорт Магадана также из-за сообщений о якобы заложенной в здании бомбе. «В аэропорт прибыли сотрудники полиции и спасатели. Эвакуировали всех, кто находился в здании аэропорта. К счастью, все это произошло вечером, когда рейсов у нас уже нет», — рассказал «РИА Новости» заместитель директора аэропорта Дмитрий Сиволобов. Похожая история произошла и в Волгограде.

Пассажиры и сотрудники аэропорта Саратова в воскресенье вечером были эвакуированы после ложного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».

Татьяна Жаткина
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