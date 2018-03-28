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28 марта 2018
17:53  28 марта 2018 0

Япония и Швеция готовят бойкот ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Как это отразится на городе

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, чм-2018, центральный стадион
Японские и шведские чиновники могут не увидеть новый стадион в ЕкатеринбургеФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Как стало известно журналистам, правительства шести стран обсуждают бойкот Чемпионата мира по футболу-2018 в России. В числе этих государств — Япония и Швеция, сборные которых будут играть матчи группового этапа в Екатеринбурге. В свердловском правительстве «URA.RU» прокомментировали, может ли бойкот помешать проведению мундиаля в городской столице.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов в комментарии для «URA.RU» заявил, что угрозы для этапа чемпионата мира 2018 в Екатеринбурге в связи с бойкотом нет. «Мы хорошо знаем, что практически все билеты на матчи раскуплены, к нам приедут команды и болельщики со всего мира. Чемпионат — это большой праздник, прежде всего для спортсменов и их фанатов, а не только для VIP- гостей. Сегодня самое главное, что Екатеринбург полностью готов к этому событию, и это никак не зависит о того, приедут к нам официальные делегации или нет», — сказал Козлов.

Две недели назад Великобритания заявила, что королевская семья не приедет этим летом в Россию на открытие ЧМ-2018 из-за «следа Москвы» в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Виктора Скрипаля. По информации The Sun, решение Лондона поддержат еще шесть стран: Польша, Исландия, Дания, Швеция, Австралия и Япония.

При этом японские футболисты 24 июня должны играть в Екатеринбурге матч группового этапа против Сенегала. А на 27 июня запланирован матч сборной Швеции против сборной Мексики. Иностранные СМИ отмечают, что речи об отмене матчей не идет, но в Россию могут не приехать официальные делегации.

Сергей Дианов
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