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03 мая 2018
16:50  03 мая 2018 0

Василий Лановой рассказал «URA.RU» о планах на шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2018-го. Будет еще народнее, чем год назад

Акция
На шествие «Бессмертного полка» в Москве могут выйти больше миллиона человекФото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярность движения «Бессмертный полк» растет буквально на глазах. В этом году в шествии в День Победы в Москве может принять участие более миллиона россиян. Об этом «URA.RU» в четверг, 3 мая, рассказал народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

«Мы видим, что люди помнят подвиг того героического поколения, которое смогло отстоять страну, культуру, язык, природу. Это великое поколение! Отрадно, что даже дети сегодня трепетно относятся к событиям тех времен», — сказал Лановой. Он напомнил, что в прошлом году в шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Москве приняли участие 860 тысяч человек. Лановой не исключил, что в этом году мероприятие окажется еще более массовым. Согласно прогнозам, на улицы столицы могут выйти более миллиона человек.

Акция "Бессмертный полк" в Москве. Москва, георгиевская лента, фотографии в руках, бессмертный полк, портреты, солдаты великой отечественной войны
«Бессмертный полк» собирает все больше и больше людей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы примкнуть к шествию, достаточно прийти с портретом (штендером) своего родственника — участника войны. Штендер — это увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на жесткой подложке, ламинированная, прикрепленная к держателю. Для участия в акции не требуется какой-либо регистрации. Однако, согласно прогнозам и заявкам на официальном сайте движения, в столице к шествию намерены присоединиться более миллиона россиян.

Шествие «Бессмертного полка» в Москве начнется 9 мая по традиции после Парада Победы. Сбор всех желающих состоится в 13:00 у входа на стадион «Динамо». Само шествие по улицам стартует через два часа — в 15:00. Участники Бессмертного полка пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и Тверской-Ямской, после чего направятся к Охотному ряду, а далее на Красную и Манежную площади.

«Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, блокадников, детей войны. Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк». Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. На сегодняшний день народное движение охватывает более 80 государств.

Виктор Жуков
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