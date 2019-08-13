Российский самолет отогнал F-18, пролетая над Балтийским морем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский СУ-27 отогнал истребитель НАТО F-18 от самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу. Соответствующие кадры были опубликованы в СМИ.

«Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики российских Су-27 его оттеснили», — передает телеканал «Звезда». На кадрах видно, что зарубежный самолет вплотную приближается к российскому истребителю, но совершает обратный маневр, когда его начинают теснить.

Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух Су-27. В Калининграде министр принял участие в торжественной церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Также Шойгу побывал на конкурсе армейских международных игр «Морской десант».