ВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов

Строительство 15 танкеров-газовозов оценивается в 5 млрд долларов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 15 танкеров для перевозки СПГ компанией НОВАТЭК. Как сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов, наблюдательный совет принял решение выделить НОВАТЭКУ порядка 5 млрд долларов.

«Танкеры будут строиться на верфи „Звезда“ для проекта „Арктик СПГ 2“», — сообщает « Коммерсант ». По информации издания, глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в середине июня направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой помочь снизить процентные ставки при строительстве газовозов для проекта компании «Арктик СПГ 2».

Михельсон якобы предложил субсидировать процентные ставки из бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). После этого, как сообщается, премьер предложил первому вице-премьеру Антону Силуанову и главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову проработать предложения Михельсона.

При этом в самом ВЭБ.РФ официально сообщают, что на текущий момент одобрено участие госкорпорации в финансировании строительства на «Звезде» шести танкеров. Ни по каким другим сделкам решения пока не принимались, отмечается в публикации.