ВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов

ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 15 танкеров для перевозки СПГ компанией НОВАТЭК. Как сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов, наблюдательный совет принял решение выделить НОВАТЭКУ порядка 5 млрд долларов.
«Танкеры будут строиться на верфи „Звезда“ для проекта „Арктик СПГ 2“», — сообщает «
Михельсон якобы предложил субсидировать процентные ставки из бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). После этого, как сообщается, премьер предложил первому вице-премьеру Антону Силуанову и главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову проработать предложения Михельсона.
При этом в самом ВЭБ.РФ официально сообщают, что на текущий момент одобрено участие госкорпорации в финансировании строительства на «Звезде» шести танкеров. Ни по каким другим сделкам решения пока не принимались, отмечается в публикации.