Юрист срочника, расстрелявшего сослуживцев, попросит о новом суде

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Срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. После караула он не стал сдавать оружие и боеприпасы: вместо этого тюменец открыл стрельбу по солдатам и офицерам. Восемь из них погибли на месте. Двое — остались живы , но получили тяжелые ранения и до сих пор находятся в одном из московских госпиталей. Свой поступок срочник объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами. Один из обидчиков тюменца, Руслан Мухатов, был осужден за неуставные отношения и приговорен к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что дело о расстреле в воинской части под Читой засекретили . 19 июня суд продлил срок содержания под стражей Шамсутдинову и он будет находиться в СИЗО до 25 сентября.

«Скорее всего, заявим такое ходатайство [о рассмотрении дела судом присяжных]», — цитирует адвоката ТАСС. Тугушев отметил, что соответствующий документ будет составлен после того, как закончится ознакомление обвиняемой стороны с материалами уголовного дела.

Защита тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, планирует направить ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщил адвокат стрелка Равиль Тугушев.

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