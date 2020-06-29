Холдинг Пумпянского берет кредит под свердловские заводы

Поручителями по кредиту для холдинга Дмитрия Пумпянского выступили Синарский и Северский трубные заводы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

«Трубная металлургическая компания» (председатель совета директоров — Дмитрий Пумпянский) заключила кредитное соглашение с ПАО «Газпромбанк» на пять миллиардов рублей. Поручителями по сделке выступили два завода в Свердловской области.

Договор был подписан 26 июня. Средства предоставлены до 9 октября 2023 года. «Для ТМК открыта новая кредитная линия на пять миллиардов рублей. Заводы, входящие в компанию, выступают поручителями», — сообщили в пресс-службе компании. Средства будут направлены на обеспечение операционной деятельности.

Поручителями выступили дочерние предприятия холдинга — Синарский трубный завод (Каменск-Уральский), Северский трубный завод (Полевской) и Таганрогский металлургический завод (Таганрог).

ПАО «Трубная металлургическая компания» (Москва) является одним из крупнейших российских поставщиков труб. В том числе компания занимается производством бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин. ТМК поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов.